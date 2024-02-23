Внимание на RDA-индекс: Стоматолог поделилась отбеливающим лайфхаком с зубной пастой

Обилие вредных привычек вкупе с неправильным питанием подрывают здоровье зубов, лишая их белоснежности. Вернуть улыбке прежний вид помогут несколько простых лайфхаков, поделилась стоматолог Луиза Автандилян.

В первую очередь нужно найти виновников проблемы и исключить их из жизни, посоветовала врач. Это может быть курение, злоупотребление сладостями или кофейная "зависимость". Далее следует научиться правильно ухаживать за полостью рта. В комплекс регулярных процедур можно включить чистку зубов щёткой, ирригатором и нитью, после которых в обязательном порядке добавляется ополаскивание. Закрепить успех помогут пасты с отбеливающим эффектом.

"Для ежедневного ухода подойдут средства с низким RDA-индексом — от 50 до 90 (величина, обозначающая количество и размер полирующих частиц. — Прим. Life.ru), которые содержат в составе натуральные растительные компоненты, такие как папаин и бромелаин. Эти активные вещества эффективно очищают эмаль зубов от налёта и пигментных пятен, осветляя её на один-два тона", — поделилась врач с aif.ru.

Периодически чистку зубов нужно доверять профессионалам. Стоматолог уберёт зубной камень и отложения налёта, осветлив улыбку за счёт удаления пигментных пятен. А ежели результат не достиг ожиданий — самое время записаться на отбеливание специальными гелями. Процедура занимает всего около двух часов, заключила Автандилян.