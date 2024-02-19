Тату на зубах, стразы и наклейки: Стоматолог объяснил, безопасно ли доверять модным трендам Стоматолог Минко: Тату и стразы на зубы проверены и безопасны 19 февраля, 11:04 Обложка © Shutterstock

Люди с древности стремились украсить свои зубы. Например, майя инкрустировали их камнями и придавали разную форму — им казалось, что это выглядит привлекательно. Сегодня привлекательность улыбки определяется всё же здоровьем зубов и их естественным цветом и естественной формой. А вот безопасны ли для здоровья разные модные тренды — татуировки, стразы и наклейки, Life.ru рассказал гнатолог, врач-стоматолог Вячеслав Минко.

Если хочется добавить какой-то акцент или же скрыть небольшой дефект (трещинку, пломбу), стоматологи могут предложить современные татуировки на зубы. Но по сути это просто рисунок, и наносится он совершенно иными способами. Это могут быть краски, причём непосредственно в эмаль зуба они не проникают и через год-два рисунок исчезает. Также возможно украсить зуб при помощи наклейки — этот процесс очень похож на украшение наклейками ногтей.

Стоматологи используют безопасные гипоаллергенные краски и наклейки, предварительно зубы профессионально очищаются и полируются. Методики нанесения используются уже несколько лет, они проверены и безопасны. Аналогично зубы можно украсить и стразами (стоматологи называют их скайсами) — с использованием специального безопасного клея и светоотражающего композита. Вячеслав Минко Гнатолог, врач-стоматолог

Ещё один вариант для модников — коронки с рисунками. Как объяснил Минко, процесс похож на установку обычной коронки: зуб обтачивается, далее с него снимают слепки и на их основе изготавливают коронку. Только она будет не простая, а с рисунком. Изображение может держаться долго, но при желании пациента врач может его удалить в любой момент.

"Важно подчеркнуть, что любые манипуляции с декорированием зубов должен совершать специалист. Попытки самостоятельно что-то наклеить на зуб или нарисовать на нём могут быть небезопасны для здоровья, прежде всего для эмали зубов. И, конечно, прежде чем украшать зубы, их нужно вылечить", — напомнил стоматолог.

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Авторы Андрей Горяничев