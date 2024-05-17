Даже не смотрите на эти 7 продуктов, если не хотите остаться без зубов

Состояние зубов может ухудшиться даже у тех людей, которые чистят их утром и вечером, занимаются профилактикой кариеса. Твёрдая ткань может повредиться из-за неправильного питания и даже употребления некоторых привычных людям напитков.

От каких вредных продуктов нужно отказаться уже сегодня, если не хотите разориться на услугах стоматолога?

1. Чипсы

Чипсы — вредная еда. В ней содержится крахмал, который вредит зубам. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Многие люди знают, что любые виды снеков — вредные продукты питания, но продолжают их есть. Такая еда не только приводит к ожирению, но и обрекает человека на регулярные походы к стоматологу. Дело в том, что во время поедания чипсов крахмал превращается в сахар, остающийся на зубах. Он является естественной подпиткой для бактерий, из-за чего может развиться кариес. Такие продукты либо не стоит есть вовсе, либо сразу после их приёма нужно чистить зубы.

2. Жевательная резинка

Это ещё один вредный продукт, который негативно влияет на состояние здоровья зубов. Опасность жевательной резинки в том, что она может вырвать пломбу, а если не повезёт, то и весь зуб целиком.

Также в ней содержится много сахара. Во время соприкосновения с зубами, вещество откладывается на дёснах и в пространстве между ними. В результате эмаль ослабевает.

3. Твёрдые конфеты

Хрустящие конфеты — вредная пища, о которую любой человек может буквально сломать зубы. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Не менее вредная пища — твёрдые конфеты, которые нужно раскусывать. Мало того что из-за них между зубами откладывается сахар и разрушается эмаль, так человек ещё и может вырвать пломбу или сорвать о них зубы, сделав укус.

Не менее опасны кислые конфеты. В них обычно содержится аномальное количество сахара и других вредных для эмали веществ.

4. Солёные огурцы и помидоры

В одних семьях их готовят самостоятельно, в других покупают в магазинах — любят их все. Но в любом случае при консервировании продукты питания обрабатываются уксусом, который может повредить эмаль. Конечно, полностью отказываться от солёных огурцов и помидоров не стоит. Достаточно есть их не чаще раза в неделю.

5. Картошка фри из ресторанов с фастфудом

Картошка фри ухудшает состояние зубов тем, что при её потреблении на зубах появляется налёт. Фото © Shutterstock / FOTODOM

В картошке фри содержится не только крахмал, но и химические вещества, которые при попадании на зубы образовывают налёт. От него повреждается эмаль, что в перспективе может серьёзно повлиять на состояние зубов.

6. Мясо

Такой привычный продукт тоже ухудшает состояние зубов. Многие виды мяса при потреблении застревают между зубами. Из-за этого размножаются бактерии, что в итоге может привести к разрушению эмали.

Естественно, отказываться от мяса по этой причине не следует. Но после его употребления нужно достать кусок пищи с помощью зубной нити либо почистить зубы щёткой. Тогда угроза будет нейтрализована.

7. Чай и кофе

Чай и кофе — вредные продукты, поскольку из-за них желтеют зубы. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Чай считается вредным продуктом, поскольку из-за него на зубах возникают пятна, которые приводят к их пожелтению. Кофе вредно по той же причине. Со временем у людей из-за этих напитков улыбка становится не такой красивой, как раньше.

Хоть состояние здоровья зубов и ухудшается от кофе и чая, полностью от них отказаться невозможно. Поэтому достаточно всего лишь снизить количество выпиваемых чашек за день до одной-двух. Тогда улыбка будет такой же яркой, как и всегда.