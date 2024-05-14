От леденцов до погрызенных ногтей : Врач назвал привычки, из-за которых трескаются зубы Врач Минко: Привычка грызть ногти может обернуться трещинами на зубах 14 мая, 05:19 Леденцы провоцируют кариес, а их острые края повреждают эмаль зубов. Обложка © Freepik.com

Наши зубы покрыты очень прочной эмалью, это самая твёрдая ткань в организме человека. Но иногда даже она трескается. Потеря прочности происходит по разным причинам, которые можно назвать вполне прозаическими. Их в беседе с Life.ru назвал врач – стоматолог-хирург, ортопед Вячеслав Минко.

Чаще всего трещины возникают по причине механических травм — ушибов и других повреждений челюсти. Привычка покусывать карандаш или шариковую ручку, привычка грызть ногти, открывать бутылки зубами также может испортить эмаль и спровоцировать появление трещин. Эксперименты со средствами для ухода за зубами, а именно активное использование отбеливающих паст, а также паст с высоким индексом абразивности, очень негативно влияют на состояние эмали. Вячеслав Минко Главный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic, врач – стоматолог-хирург, ортопед

Повреждения могут вызвать и некоторые пищевые привычки. Например, при перепаде температур эмаль подвергается большим нагрузкам и может треснуть. Это происходит, в частности, при сочетании горячего чая (кофе) с мороженым. Очень жёсткая пища, твёрдые продукты также оказывают негативное воздействие. Это сушки, сухари, орехи. Очень осторожно стоматолог советует баловать себя карамельками и леденцами: если их долго рассасывать, они провоцируют кариес. А если грызть, то их острые края повреждают эмаль.

"Раскол эмали может быть глубоким или поверхностным, но в любом случае отнестись к этому надо серьёзно. Трещинки могут казаться тонкими и неопасными, но они провоцируют проблемы не только эстетического характера. В трещины могут забиваться частички пищи, которые неотвратимо ведут к разрушению эмали, а значит, к разрушению зуба", — подчеркнул Минко, посоветовав обращаться к врачу, как только увидите "сеточку" или царапины на зубах.

А ранее Life.ru рассказывал про десять вредных веществ, которых не должно быть в составе зубной пасты. Так, следует избегать лаурилсульфата натрия (SLS). Он используется для создания пены, но может вызывать раздражение слизистой оболочки рта, язвы и усугублять симптомы афтозного стоматита. А хлоргексидин в составе будет эффективен в борьбе с бактериями, но его частое использование может привести к изменению вкуса и обесцвечиванию зубов.

Авторы Андрей Горяничев