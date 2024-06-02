Эксперт назвала напиток, снижающий риск ожирения
Эксперт РАН Остроухова: Риск ожирения, диабета и рака снижает овечье молоко
Эксперт рассказала о пользе овечьего молока. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viktoria Hodos
В овечьем молоке содержится много линолевой кислоты, которая снижает риск развития ожирения, диабета и рака. Однако из-за высокой жирности его не употребляют в жидком виде, а готовят из него сыры и йогурты. Об этом рассказала старший научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института маслоделия и сыроделия Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН Ирина Остроухова в беседе с "Газетой.ru".
Многие активные микроэлементы из молока овец обладают доказанными противовирусными, антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Конкретных исследований, которые изучали бы влияние такого молока на организм человека, не проводилось. Но факт, что оно богато полезными веществами и может выступать в качестве эффективного функционального продукта питания, неоспорим, завершила эксперт.
Ранее Life.ru рассказывал о вреде, который организму может наносить молоко. В напитке содержатся сывороточные протеины, на которые может быть скрытая пищевая непереносимость, что может проявиться в виде простуд, слизи в носоглотке, акне и других симптомов.