Эксперт назвала напиток, снижающий риск ожирения

В овечьем молоке содержится много линолевой кислоты, которая снижает риск развития ожирения, диабета и рака. Однако из-за высокой жирности его не употребляют в жидком виде, а готовят из него сыры и йогурты. Об этом рассказала старший научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института маслоделия и сыроделия Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН Ирина Остроухова в беседе с "Газетой.ru".

Многие активные микроэлементы из молока овец обладают доказанными противовирусными, антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Конкретных исследований, которые изучали бы влияние такого молока на организм человека, не проводилось. Но факт, что оно богато полезными веществами и может выступать в качестве эффективного функционального продукта питания, неоспорим, завершила эксперт.