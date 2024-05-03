Диетолог развенчала расхожий миф о сочетании рыбы с молоком

Нет таких продуктов, которые не сочетаются друг с другом. Популярное заблуждение о правильном питании развенчала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Наталья Денисова.

Как пояснила специалист, пищеварительная система человека способна без вреда переваривать самые разнообразные продукты одновременно. Она отметила, что можно экспериментировать с любыми вкусами, хотя многие сочетания, мягко говоря, на любителя. К примеру, россиянам вряд ли понравится рыба с молоком, но в скандинавских странах такие комбинации продуктов весьма популярны и часто используются для приготовления ухи.

"На самом деле симптомы непереносимости чаще всего связаны с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Нам постоянно нужны все пищевые вещества одновременно, обменные процессы идут в организме безостановочно", — добавила Денисова в беседе с aif.ru.

А вот сочетание кофе и чая с молоком, по словам эксперта, менее оправдано. Всё дело в том, что содержащиеся в кофе и чае танины ухудшают всасывание минеральных веществ, например кальция. Однако это совсем не значит, что любителям таких напитков нужно отказаться от них, подчеркнула диетолог, пояснив, что жёстких запретов здесь нет.