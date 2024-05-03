Диетолог развенчала расхожий миф о сочетании рыбы с молоком
Диетолог Денисова: Нет таких продуктов, которые не сочетаются друг с другом
Нет таких продуктов, которые не сочетаются друг с другом. Популярное заблуждение о правильном питании развенчала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Наталья Денисова.
Как пояснила специалист, пищеварительная система человека способна без вреда переваривать самые разнообразные продукты одновременно. Она отметила, что можно экспериментировать с любыми вкусами, хотя многие сочетания, мягко говоря, на любителя. К примеру, россиянам вряд ли понравится рыба с молоком, но в скандинавских странах такие комбинации продуктов весьма популярны и часто используются для приготовления ухи.
"На самом деле симптомы непереносимости чаще всего связаны с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Нам постоянно нужны все пищевые вещества одновременно, обменные процессы идут в организме безостановочно", — добавила Денисова в беседе с aif.ru.
А вот сочетание кофе и чая с молоком, по словам эксперта, менее оправдано. Всё дело в том, что содержащиеся в кофе и чае танины ухудшают всасывание минеральных веществ, например кальция. Однако это совсем не значит, что любителям таких напитков нужно отказаться от них, подчеркнула диетолог, пояснив, что жёстких запретов здесь нет.
Ранее диетолог призвала россиян отказаться от крайне популярного сочетания продуктов. По её словам, оно грозит ухудшением работы пищеварительной системы.
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