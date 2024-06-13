Тест: Шурик или Бендер — какой персонаж кино СССР составит вам компанию в путешествии?

Представьте: вы едете в поезде Москва – Адлер, любуясь движущимся пейзажем и фантазируя о предстоящем путешествии. Состав останавливается, дверь купе отодвигается и к вам заходит… Неугомонный болтун или скромный джентльмен? Ответьте на эти забавные вопросы и узнайте, какой знаковый персонаж станет вашим попутчиком.

С этими героями никогда не будет скучно! Вдохновляйтесь их авантюризмом в своих путешествиях и тогда точно ощутите присутствие любимых персонажей. А если ностальгии не хватило, пройдите кроссворд "Советский курорт". Life.ru также рассказал, что стильного можно найти в бабушкином шкафу.