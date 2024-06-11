Тренды из 60-х снова в моде: Что стильного можно найти в бабушкином шкафу

Стиль ретро с каждым годом набирает популярность. Старые сумки, необычные аксессуары и длинные юбки — всё это опять актуально. Так что скорее собирайтесь в гости к бабушке, а мы пока расскажем, на что стоит обратить внимание в её шкафу.

Тренд лета 2024: Многоярусные макси-юбки

Какие вещи из СССР снова в моде в сезоне лето 2024? Макси-юбки. Фото © ТАСС / П. Федотов

Расклешённые юбки в пол с волнами в несколько ярусов обрели популярность в 60-х годах. И вот они снова возвращаются! Лёгкая и воздушная с милыми волнами — она станет прекрасным дополнением для вашего летнего гардероба. Посадка у юбки, как полагается, должна быть на бёдрах, в жаркий день её можно носить с кроп-топом, а если станет прохладно, вы всегда можете накинуть объёмную джинсовку, которая отлично дополнит такой образ.

Крупные пайетки и металл

Впервые тренд на блестящие вещи появился именно в 60-х годах. Сейчас в моде блестящие топы, леггинсы и купальники. Не бойтесь разбавить привычные вещи чем-то ярким и переливающимся, вы точно будете в тренде!

Очки в спортивном стиле — тренд лета 2024

Какие ретроаксессуары особенно привлекают внимание модниц по всему миру? Фото © ТАСС / Ираклий Чохонелидзе

Да-да, это тоже было модно в 60-х. В последние годы всё большую популярность набирает стиль спорт-шик, очки станут прекрасным дополнением образа в таком стиле. Аксессуар можно найти, например, в коллекциях Prada Sport. Этот аксессуар добавит трендовости любому образу.

Мини-юбки — тренд на лето 2024

Популяризацию мини-юбок ассоциируют с 2000-ми, однако это произошло намного раньше — в 60-х. Именно в это десятилетие в СССР появился тренд на женственность и нежность. Изначально мини задумывалось только для молодых девушек, но позже дизайнер Честер Вайнберг сделал коллекцию для взрослых женщин и произвёл фурор. Если вы до сих пор стесняетесь носить мини, полагая, что это давно не модно, то вы ошибаетесь — сейчас это пик трендов 2024 года!

Принты с цветами, как в СССР

Тренды на 60-е в 2024 году — это цветочные принты и аксессуары. Фото © ТАСС / Сергей Метелица

Максимальную популярность набирают аксессуары в виде цветов и такие же принты. Прекрасное решение на лето, возможно, этот тренд перейдёт и в осенне-зимние коллекции. Мода на цветочные принты также зародились в 60-х годах, молодые дизайнеры стремились выделиться и использовали всевозможные орнаменты в своих коллекциях, но самыми успешными стали именно цветочные.