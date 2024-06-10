Месяц любви: Благоприятные даты для свадьбы и зачатия в июне 2024-го

В ряде культур и религий июнь считается месяцем любви, плодородия и благополучия. В античной Римской империи этот месяц был посвящён богине брака Юноне, что могло повлиять на традицию связывать этот месяц с бракосочетаниями. По другим верованиям, июнь считается удачным временем для свадьбы из-за благоприятных астрологических или погодных условий.

Поэтому, чтобы свадьба в июне принесла вам максимум счастья, удачи и любви, мы расскажем про особенные даты, заряженные на успех. А также про дни лунного календаря, благоприятные для зачатия малыша.

Можно ли играть свадьбу в високосный год?

Правда ли, что в високосный год нельзя жениться и выходить замуж? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Существует несколько различных суеверий, связанных с високосным годом. Одно из них звучит так: если не хотите быстро развестись, разругаться со второй половинкой и возненавидеть потом друг друга, то в високосный год лучше свадьбу не играть. Якобы если ослушаться запрета, то это приведёт к несчастью в браке и вскоре вовсе убьёт всю любовь.

Однако в реальности нет никаких научных или логических обоснований, по которым в високосный год нельзя заключать брак. Это просто одно из множества суеверий, которые существуют в разных культурах и обществах. Если вы верите в такие приметы или это ваше личное убеждение, то, конечно, перенесите день торжества на 2025 год. А если нет, то скорее узнайте, в какие дни жениться лучше всего!

Благоприятные даты для свадьбы в июне 2024 года

Красивые даты для свадьбы в июне 2024 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pra Chid

Как полагают эзотерики, в июне 2024 года есть несколько наиболее удачных дат, в которые можно заключить брак, — 2, 4, 6, 14, 22, 24. Также существуют магические и красивые даты для свадьбы, которые принесут удачу молодожёнам. Это 08.06.2024, 16.06.2024 и 21.06.2024. Однако, чтобы точно быть уверенными, стоит ли вообще играть свадьбу с конкретным человеком, сначала рассчитайте совместимость в любви по дате рождения. А то вдруг там не всё так гладко.

В какие дни июня 2024 года лучше всего зачать ребёнка

В какие дни июня 2024 года лучше всего планировать ребёнка? Фото © Freepik

А если этап свадьбы вы уже прошли и задумываетесь о пополнении в семье, то июнь 2024 года — идеальный вариант, чтобы не просто запланировать, но и зачать будущего малыша. Почему? Есть в этом месяце особенно волшебные дни, которые наделят будущее чадо самыми положительными качествами характера.

Мы знаем, что у некоторых представителей знаков зодиака чаще рождаются гении. Но оказалось, что все могут произвести умного малыша на свет, если попытаются зачать его в эти даты. Во-первых, нужно обратиться к лунному календарю и узнать, когда ночное светило будет растущим. Эзотерики верят, что именно этот период идеален для зачатия. В июне 2024 года растущая Луна будет с 9-го по 22-е число.

Также по лунному календарю существуют ещё благоприятные дни, вероятность забеременеть в которые увеличивается: 4-е лунные сутки — 11 июня;

с 5-х по 14-е лунные сутки — с 12 по 22 июня включительно;

16-е лунные сутки — 24 июня;

17-е лунные сутки — 25 июня;

21-е лунные сутки — 28 июня;

22-е лунные сутки — 29 июня.