Омский мужик прилетел в сельпо за хлебом на вертолёте
Прокуратура Омска проверит мужчину, прилетевшего в магазин на вертолёте
Транспортная прокуратура города Омска начала проверку после появления в соцсетях видео, на котором мужчина с продуктовым пакетом запрыгивает в вертолёт, стоящий в поле, и улетает в неизвестном направлении. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Дело было в селе Богословка Омской области. Изумлённые местные жители заметили в небе приближающийся вертолёт Robinson, который затем начал снижаться над сельским магазином. Мужчина покинул летательный аппарат и отправился за покупками, после чего вышел с пакетами, забрался обратно в вертушку и улетел под возгласы людей на земле.
"По предварительным данным, взлёт вертолёта осуществлён вне согласованного авиационными властями места, пилотом допущено опасное сближение с линиями электропередачи и иными объектами. Омской транспортной прокуратурой организована выездная проверка исполнения законодательства о безопасности полётов", — отметили в пресс-службе.
Ранее на Камчатке браконьеры в течение нескольких дней убили трёх медведей с арендованного вертолёта Ми-8 в особо охраняемом заказнике "Река Удочка". Туши животных они затем привязали к вертолёту для дальнейшей перевозки. Правоохранители теперь разыскивают охотников и капитана летательного аппарата.