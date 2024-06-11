Омский мужик прилетел в сельпо за хлебом на вертолёте

Транспортная прокуратура города Омска начала проверку после появления в соцсетях видео, на котором мужчина с продуктовым пакетом запрыгивает в вертолёт, стоящий в поле, и улетает в неизвестном направлении. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Дело было в селе Богословка Омской области. Изумлённые местные жители заметили в небе приближающийся вертолёт Robinson, который затем начал снижаться над сельским магазином. Мужчина покинул летательный аппарат и отправился за покупками, после чего вышел с пакетами, забрался обратно в вертушку и улетел под возгласы людей на земле.

"По предварительным данным, взлёт вертолёта осуществлён вне согласованного авиационными властями места, пилотом допущено опасное сближение с линиями электропередачи и иными объектами. Омской транспортной прокуратурой организована выездная проверка исполнения законодательства о безопасности полётов", — отметили в пресс-службе.