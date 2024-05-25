Пилот рассказал, как однажды развернул вертолёт с Путиным
Вертолёт лидера РФ Владимира Путина однажды развернули прямо в воздухе. Как сообщает "Царьград", это произошло в новогоднюю ночь 2000 года, когда он должен был лететь из Махачкалы (Дагестан) в Гудермес (Чечня).
Начальник боевой подготовки авиации в Чечне Николай Калинин понимал, что в Гудермесе очень плохие площадки для посадки вертолётов, и настаивал на отмене вылета. Однако группу из четырёх вертолётов всё же допустили до вылета. Во время полёта погода сильно испортилась, и Калинину таки удалось развернуть все четыре судна и направить их обратно в Махачкалу. Посадка в таких условиях была крайне затруднительной и могла закончиться плохо.
"Вернулись в Махачкалу после боя курантов. И только на земле я узнал, что мы везли нового президента. К чести Путина, он пересел на машину и всё равно поехал в Гудермес по ночному Дагестану, по разбитым дорогам", — вспоминает тот день Калинин.
Напомним, что вертолёт с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном 19 мая. Воздушное судно полностью сгорело. Все находившиеся на борту погибли. Причиной трагедии названы плохие погодные условия и технические неполадки в вертолёте. Обязанности Раиси пока будет исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер, а нового главу государства изберут в течение 50 дней.
TACC / Владимир Агафонов