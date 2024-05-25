Пилот рассказал, как однажды развернул вертолёт с Путиным

Вертолёт лидера РФ Владимира Путина однажды развернули прямо в воздухе. Как сообщает "Царьград", это произошло в новогоднюю ночь 2000 года, когда он должен был лететь из Махачкалы (Дагестан) в Гудермес (Чечня).

Начальник боевой подготовки авиации в Чечне Николай Калинин понимал, что в Гудермесе очень плохие площадки для посадки вертолётов, и настаивал на отмене вылета. Однако группу из четырёх вертолётов всё же допустили до вылета. Во время полёта погода сильно испортилась, и Калинину таки удалось развернуть все четыре судна и направить их обратно в Махачкалу. Посадка в таких условиях была крайне затруднительной и могла закончиться плохо.