Следов пуль не обнаружено: Опубликованы первые данные о крушении вертолёта с президентом Ирана

Вертолёт президента Ирана Эбрахима Раиси загорелся только после того, как столкнулся с возвышенностью. Об этом сообщил центр общественных связей Генштаба ВС исламской республики, пишет агентство Tasnim.

"На компонентах разбившегося вертолёта не было обнаружено следов пуль или подобных повреждений. <...> Вертолёт загорелся после столкновения с возвышенностью", — указано в заявлении генштаба.

Известно, что вертолёт следовал намеченному маршруту, не изменяя траектории полёта. Пилот за полторы минуты до крушения связался с двумя другими винтокрылыми машинами лётной группы.