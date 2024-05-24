Следов пуль не обнаружено: Опубликованы первые данные о крушении вертолёта с президентом Ирана
Генштаб ВС Ирана: Вертолёт Раиси загорелся из-за столкновения с горой
Вертолёт президента Ирана Эбрахима Раиси после крушения. Обложка © ТАСС / EPA / AZIN HAGHIGHI / MOJ NEWS
Вертолёт президента Ирана Эбрахима Раиси загорелся только после того, как столкнулся с возвышенностью. Об этом сообщил центр общественных связей Генштаба ВС исламской республики, пишет агентство Tasnim.
"На компонентах разбившегося вертолёта не было обнаружено следов пуль или подобных повреждений. <...> Вертолёт загорелся после столкновения с возвышенностью", — указано в заявлении генштаба.
Известно, что вертолёт следовал намеченному маршруту, не изменяя траектории полёта. Пилот за полторы минуты до крушения связался с двумя другими винтокрылыми машинами лётной группы.
В Генштабе добавили, что поиски разбившегося вертолёта растянулись на всю ночь из-за тумана, холода и сложности рельефа. В итоге место крушения обнаружил иранский беспилотник.
Напомним, вертолёт с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном 19 мая. Воздушное судно полностью сгорело. Все находившиеся на борту погибли. Причиной трагедии названы плохие погодные условия и технические неполадки в вертолёте. Обязанности Раиси пока будет исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер, а нового главу государства изберут в течение 50 дней.