Погибшего президента Ирана Эбрахима Раиси похоронили в Мешхеде
Похороны Эбрахима Раиси. Обложка © ТАСС / Zuma
Президент Ирана Эбрахим Раиси, который трагически погиб при крушении вертолёта, был похоронен в мавзолее имама Резы в иранском городе Мешхед. Об этом сообщалось в эфире телеканала IRIB.
Похороны Эбрахима Раиси. Видео © Х / Suleiman Ahmed
Мавзолей является главнейшей святыней иранских шиитов. На похороны погибшего президента собрались тысячи людей, ещё примерно три миллиона жителей страны собрались на улицах Мешхеда, чтобы присутствовать на похоронах. Раиси был популярным политиком в государстве, и многие восприняли его гибель как личную трагедию.
Напомним, вертолёт с главой Ирана совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном 19 мая. Воздушное судно полностью сгорело. Все находившиеся на борту погибли. Причиной трагедии названы плохие погодные условия и технические неполадки в вертолёте. Обязанности Раиси пока будет исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер, а нового главу государства изберут в течение 50 дней.