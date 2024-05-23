Погибшего президента Ирана Эбрахима Раиси похоронили в Мешхеде

Президент Ирана Эбрахим Раиси, который трагически погиб при крушении вертолёта, был похоронен в мавзолее имама Резы в иранском городе Мешхед. Об этом сообщалось в эфире телеканала IRIB.

Мавзолей является главнейшей святыней иранских шиитов. На похороны погибшего президента собрались тысячи людей, ещё примерно три миллиона жителей страны собрались на улицах Мешхеда, чтобы присутствовать на похоронах. Раиси был популярным политиком в государстве, и многие восприняли его гибель как личную трагедию.