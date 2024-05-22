Песков пояснил, почему Володин отправился в Иран на прощании с Раиси
Церемония прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в Тегеране. Обложка © ТАСС/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему спикер Госдумы Вячеслав Володин отправился в Иран на прощание с погибшим президентом страны Эбрахимом Раиси, хотя ранее заявлялось о том, что международное участие в траурных мероприятиях не предусмотрено. По словам Пескова, Владимир Путин принял решение отправить в Тегеран Володина, поскольку иранская сторона сообщила об организации такой церемонии.
"Мы поехали не на похороны, а на прощание. После того, как иранская сторона сообщила о церемонии прощания, о месте, о времени, президентом было принято такое решение. Им был уполномочен Володин на совершение этого полёта", — пояснил представитель Кремля.
Напомним, вертолёт с главой Ирана совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном 19 мая. Воздушное судно полностью сгорело, все находившиеся на борту погибли. Причиной трагедии названы плохие погодные условия и технические неполадки в вертолёте. В стране объявлен пятидневный траур, сегодня с Раиси прощаются в столице Ирана Тегеране. По поручению Владимира Путина Россию на траурной церемонии представит спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, он уже прибыл в Тегеран.