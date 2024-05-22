Песков пояснил, почему Володин отправился в Иран на прощании с Раиси

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему спикер Госдумы Вячеслав Володин отправился в Иран на прощание с погибшим президентом страны Эбрахимом Раиси, хотя ранее заявлялось о том, что международное участие в траурных мероприятиях не предусмотрено. По словам Пескова, Владимир Путин принял решение отправить в Тегеран Володина, поскольку иранская сторона сообщила об организации такой церемонии.

"Мы поехали не на похороны, а на прощание. После того, как иранская сторона сообщила о церемонии прощания, о месте, о времени, президентом было принято такое решение. Им был уполномочен Володин на совершение этого полёта", — пояснил представитель Кремля.