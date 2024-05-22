Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 10:01

Песков пояснил, почему Володин отправился в Иран на прощании с Раиси

Церемония прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в Тегеране. Обложка © ТАСС/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Церемония прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в Тегеране. Обложка © ТАСС/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему спикер Госдумы Вячеслав Володин отправился в Иран на прощание с погибшим президентом страны Эбрахимом Раиси, хотя ранее заявлялось о том, что международное участие в траурных мероприятиях не предусмотрено. По словам Пескова, Владимир Путин принял решение отправить в Тегеран Володина, поскольку иранская сторона сообщила об организации такой церемонии.

"Мы поехали не на похороны, а на прощание. После того, как иранская сторона сообщила о церемонии прощания, о месте, о времени, президентом было принято такое решение. Им был уполномочен Володин на совершение этого полёта", — пояснил представитель Кремля.

Песков назвал неловким и хамским заявление Блинкена о гибели Раиси
Песков назвал неловким и хамским заявление Блинкена о гибели Раиси

Напомним, вертолёт с главой Ирана совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном 19 мая. Воздушное судно полностью сгорело, все находившиеся на борту погибли. Причиной трагедии названы плохие погодные условия и технические неполадки в вертолёте. В стране объявлен пятидневный траур, сегодня с Раиси прощаются в столице Ирана Тегеране. По поручению Владимира Путина Россию на траурной церемонии представит спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, он уже прибыл в Тегеран.

Виктория Вишнякова
  • Новости
  • Гибель президента Ирана
  • Иран
  • Путин
  • Вячеслав Володин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров