Песков назвал неловким и хамским заявление Блинкена о гибели Раиси
Энтони Блинкен и Эбрахим Раиси. Обложка © ТАСС / АР, © ТАСС / Zuma
Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси можно назвать неловкими или даже хамскими. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Трудно поверить, что дипломат, тем более такой высокопоставленный представитель такой страны, как Соединённые Штаты Америки, мог бы сделать такое, дипломатично говоря, неловкое заявление, а говоря по сути, хамское заявление в отношении целого народа", — подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, ранее Блинкен заявил, что иранский народ выиграл от гибели в крушении вертолёта президента Эбрахима Раиси. Руководитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в США не оплакивают кончину президента Ирана.
Как сообщал Life.ru, вертолёт с 63-летним президентом Ирана Эбрахимом Раиси совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном днём 19 мая. Воздушное судно полностью выгорело. Все, кто находился на борту, погибли. СМИ обратили внимание, что президент Ирана для полёта выбрал американский вертолёт Bell-212 вместо российского Ми-171, на котором он обычно летал.