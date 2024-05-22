Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Песков назвал неловким и хамским заявление Блинкена о гибели Раиси

22 мая, 09:53
Энтони Блинкен и Эбрахим Раиси. Обложка © ТАСС / АР, © ТАСС / Zuma

Энтони Блинкен и Эбрахим Раиси. Обложка © ТАСС / АР, © ТАСС / Zuma

Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси можно назвать неловкими или даже хамскими. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Трудно поверить, что дипломат, тем более такой высокопоставленный представитель такой страны, как Соединённые Штаты Америки, мог бы сделать такое, дипломатично говоря, неловкое заявление, а говоря по сути, хамское заявление в отношении целого народа", — подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, ранее Блинкен заявил, что иранский народ выиграл от гибели в крушении вертолёта президента Эбрахима Раиси. Руководитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в США не оплакивают кончину президента Ирана.

"Это был не туман": Раскрыты новые детали крушения вертолёта президента Ирана Раиси
"Это был не туман": Раскрыты новые детали крушения вертолёта президента Ирана Раиси

Как сообщал Life.ru, вертолёт с 63-летним президентом Ирана Эбрахимом Раиси совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном днём 19 мая. Воздушное судно полностью выгорело. Все, кто находился на борту, погибли. СМИ обратили внимание, что президент Ирана для полёта выбрал американский вертолёт Bell-212 вместо российского Ми-171, на котором он обычно летал.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!