Песков назвал неловким и хамским заявление Блинкена о гибели Раиси 22 мая, 09:53 Энтони Блинкен и Эбрахим Раиси. Обложка © ТАСС / АР, © ТАСС / Zuma

Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси можно назвать неловкими или даже хамскими. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Трудно поверить, что дипломат, тем более такой высокопоставленный представитель такой страны, как Соединённые Штаты Америки, мог бы сделать такое, дипломатично говоря, неловкое заявление, а говоря по сути, хамское заявление в отношении целого народа", — подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, ранее Блинкен заявил, что иранский народ выиграл от гибели в крушении вертолёта президента Эбрахима Раиси. Руководитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в США не оплакивают кончину президента Ирана.