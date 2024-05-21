Блинкен считает, что народ Ирана выиграл от гибели Раиси

Иранский народ выиграл от гибели в крушении вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси. Таким образом глава Государственного департамента США Энтони Блинкен ответил на вопрос сенатора Теда Круза, который касался того, как изменился мир после смерти этого политического деятеля из исламской республики.

"Памятуя о тех ужасающих деяниях, к которым он был причастен как судья и президент и <...> не может быть причастен более, да. Иранскому народу, вероятно, стало лучше", — заявил Блинкен.