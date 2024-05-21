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Регион
21 мая, 20:39

Блинкен считает, что народ Ирана выиграл от гибели Раиси

Глава Госдепа Блинкен: Иранский народ выиграл от гибели президента Раиси

Иранский народ выиграл от гибели в крушении вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси. Таким образом глава Государственного департамента США Энтони Блинкен ответил на вопрос сенатора Теда Круза, который касался того, как изменился мир после смерти этого политического деятеля из исламской республики.

"Памятуя о тех ужасающих деяниях, к которым он был причастен как судья и президент и <...> не может быть причастен более, да. Иранскому народу, вероятно, стало лучше", — заявил Блинкен.

Руководитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что у него на родине не оплакивают кончину президента Ирана. Также он заявил, что представители Соединённых Штатов не стали бы объявлять минуту молчания в память об иранском политике в Организации Объединённых Наций.

Крушение вертолёта Раиси заставило США бояться начала третьей мировой
Крушение вертолёта Раиси заставило США бояться начала третьей мировой

Напомним, вертолёт с Раиси на борту совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном днём 19 мая. Впоследствии Красный Полумесяц подтвердил гибель президента Исламской Республики. После этого в Госдепе США заявили, что именно Тегеран несёт ответственность за случившееся, так как для перевозки политика в сложных погодных условиях использовалось воздушное судно, произведённое 45 лет назад.

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Shutterstock / FOTODOM

Алексей Соловьёв
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