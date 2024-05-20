Госдеп обвинил Иран в гибели президента Раиси

Власти США обвинили в гибели президента Ирана Эбрахима Раиси Исламское Государство. По словам официального представителя Госдепартамента Соединённых Штатов Мэттью Миллера, именно Тегеран несёт ответственность за случившееся, так как для перевозки политика в сложных погодных условиях использовался вертолёт, произведённый 45 лет назад.