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20 мая, 19:24

Госдеп обвинил Иран в гибели президента Раиси

Госдеп: Иран сам виноват в гибели Раиси, так как использовал старый вертолёт

Разбившийся вертолёт президента Ирана Эбрахима Раиси. Обложка © ТАСС / SalamPix / ABACA

Разбившийся вертолёт президента Ирана Эбрахима Раиси. Обложка © ТАСС / SalamPix / ABACA

Власти США обвинили в гибели президента Ирана Эбрахима Раиси Исламское Государство. По словам официального представителя Госдепартамента Соединённых Штатов Мэттью Миллера, именно Тегеран несёт ответственность за случившееся, так как для перевозки политика в сложных погодных условиях использовался вертолёт, произведённый 45 лет назад.

Также американский чиновник обвинил Иран в использовании правительственного авиапарка для транспортных перевозок "в поддержку терроризма".

Напомним, Раиси возвращался из Азербайджана в Иран на американском вертолёте Bell 212. Эти винтокрылые машины начали эксплуатироваться в 1968 году.

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Как сообщал Life.ru, вертолёт с 63-летним президентом Ирана Эбрахимом Раиси совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном днём 19 мая. Спустя более чем 12 часов спасатели обнаружили место инцидента, а позже добрались до него. Воздушное судно полностью выгорело. Все, кто находился на борту, погибли. Причинами авиакатастрофы назвали неблагоприятные метеоусловия: густой туман и снег, из-за которых видимость была самая минимальная. Кроме того, вероятна техническая неисправность.

Никита Никонов
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