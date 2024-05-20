Госдеп обвинил Иран в гибели президента Раиси
Госдеп: Иран сам виноват в гибели Раиси, так как использовал старый вертолёт
Разбившийся вертолёт президента Ирана Эбрахима Раиси. Обложка © ТАСС / SalamPix / ABACA
Власти США обвинили в гибели президента Ирана Эбрахима Раиси Исламское Государство. По словам официального представителя Госдепартамента Соединённых Штатов Мэттью Миллера, именно Тегеран несёт ответственность за случившееся, так как для перевозки политика в сложных погодных условиях использовался вертолёт, произведённый 45 лет назад.
Также американский чиновник обвинил Иран в использовании правительственного авиапарка для транспортных перевозок "в поддержку терроризма".
Напомним, Раиси возвращался из Азербайджана в Иран на американском вертолёте Bell 212. Эти винтокрылые машины начали эксплуатироваться в 1968 году.
Как сообщал Life.ru, вертолёт с 63-летним президентом Ирана Эбрахимом Раиси совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном днём 19 мая. Спустя более чем 12 часов спасатели обнаружили место инцидента, а позже добрались до него. Воздушное судно полностью выгорело. Все, кто находился на борту, погибли. Причинами авиакатастрофы назвали неблагоприятные метеоусловия: густой туман и снег, из-за которых видимость была самая минимальная. Кроме того, вероятна техническая неисправность.