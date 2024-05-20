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20 мая, 04:23

Рухнувший вертолёт, на котором летел президент Ирана, оказался американским

Tasnim: Разбившийся вертолёт президента Ирана оказался американским Bell 212

Вертолёт Bell 212 (иллюстративное фото). Обложка © ТАСС / IMAGO / Daniel Scharinger

Вертолёт Bell 212 (иллюстративное фото). Обложка © ТАСС / IMAGO / Daniel Scharinger

Разбившимся вертолётом, на котором летел президент Ирана Эбрахим Раиси, был американский Bell 212. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Разбившийся вертолёт президента Ирана Эбрахима Раиси. Обложка © Telegram / farsna

По данным журналистов, воздушное судно выпустили в США. Вертолёт мог перевозить до 14 человек и развивал крейсерскую скорость в 190 километров в час.

Bell 212 — многоцелевой вертолёт. Разработан американской фирмой Bell Helicopter Textron — первоначально для канадских вооружённых сил как CUH-1N. Первый полёт совершил в 1965 году.

Вертолёт с президентом Ирана потерпел крушение: все находившиеся на борту погибли
Вертолёт с президентом Ирана потерпел крушение: все находившиеся на борту погибли

Напомним, вертолёт с 63-летним президентом Ирана Раиси на борту совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном днём 19 мая. Спустя более чем 12 часов спасатели обнаружили место инцидента, а ещё через некоторое время добрались до него. Воздушное судно полностью выгорело. Глава Иранского общества Красного Полумесяца сообщил, что при осмотре места крушения вертолёта не удалось обнаружить живых пассажиров. Данные о гибели Раиси, а также главы МИД Хосейна Амира Абдоллахияна подтвердило агентство Mehr.

Никита Никонов
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