Рухнувший вертолёт, на котором летел президент Ирана, оказался американским

Разбившимся вертолётом, на котором летел президент Ирана Эбрахим Раиси, был американский Bell 212. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Разбившийся вертолёт президента Ирана Эбрахима Раиси. Обложка © Telegram / farsna

По данным журналистов, воздушное судно выпустили в США. Вертолёт мог перевозить до 14 человек и развивал крейсерскую скорость в 190 километров в час.