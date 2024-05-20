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20 мая, 17:18

В Иране обнародовали имена всех жертв крушения вертолёта президента Раиси

Руководство иранской провинции Восточный Азербайджан объявило имена всех жертв крушения вертолёта президента Эбрахима Раиси. Список погибших в понедельник, 20 мая, опубликовало агентство Fars.

В материале издания указаны и члены экипажа: пилоты — полковники Тахер Мостафави и Мохсен Дарьянош, а также технический работник — майор Бехруз. Вместе с Раиси летели глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам города Тебриза Мохаммад Али Але-Хашем и начальник президентской охраны.

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Как сообщал Life.ru, вертолёт с 63-летним президентом Ирана Эбрахимом Раиси жёстко сел у границы с Азербайджаном днём 19 мая. Спустя более чем 12 часов спасатели обнаружили место инцидента, а позже добрались до него. Воздушное судно полностью сгорело. Все, кто находился на борту, погибли. Причиной авикатастрофы назвали неблагоприятные метеоусловия: густой туман и снег, из-за которых видимость была самая минимальная. Обязанности Раиси пока будет исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер, а нового главу государства, согласно конституции, изберут в течение 50 дней. Президент РФ Владимир Путин уже созвонился с вице-президентом Ирана. В стране объявлен пятидневный траур по жертвам крушения президентского вертолёта.

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ТАСС / ЕРА

Никита Осипов
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