В Иране обнародовали имена всех жертв крушения вертолёта президента Раиси
Руководство иранской провинции Восточный Азербайджан объявило имена всех жертв крушения вертолёта президента Эбрахима Раиси. Список погибших в понедельник, 20 мая, опубликовало агентство Fars.
В материале издания указаны и члены экипажа: пилоты — полковники Тахер Мостафави и Мохсен Дарьянош, а также технический работник — майор Бехруз. Вместе с Раиси летели глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам города Тебриза Мохаммад Али Але-Хашем и начальник президентской охраны.
Как сообщал Life.ru, вертолёт с 63-летним президентом Ирана Эбрахимом Раиси жёстко сел у границы с Азербайджаном днём 19 мая. Спустя более чем 12 часов спасатели обнаружили место инцидента, а позже добрались до него. Воздушное судно полностью сгорело. Все, кто находился на борту, погибли. Причиной авикатастрофы назвали неблагоприятные метеоусловия: густой туман и снег, из-за которых видимость была самая минимальная. Обязанности Раиси пока будет исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер, а нового главу государства, согласно конституции, изберут в течение 50 дней. Президент РФ Владимир Путин уже созвонился с вице-президентом Ирана. В стране объявлен пятидневный траур по жертвам крушения президентского вертолёта.
ТАСС / ЕРА