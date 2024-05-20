В Иране обнародовали имена всех жертв крушения вертолёта президента Раиси

В материале издания указаны и члены экипажа: пилоты — полковники Тахер Мостафави и Мохсен Дарьянош, а также технический работник — майор Бехруз. Вместе с Раиси летели глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам города Тебриза Мохаммад Али Але-Хашем и начальник президентской охраны.