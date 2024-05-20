Стали известны дата и место похорон президента Ирана
Похороны президента Ирана Раиси пройдут 23 мая в его родном Мешхеде
Похороны президента Ирана Эбрахима Раиси, погибшего при крушении вертолёта, пройдут 23 мая в его родном городе Мешхеде. Об этом сообщил вице-президент страны Мохсен Мансури.
"Похороны аятоллы Раиси состоятся в четверг вечером в мавзолее имама Резы", — сказал он в эфире телеканала IRIB.
Мансури отметил, что тела погибших в авиакатастрофе будут отправлены в Тегеран — и вечером 21 мая "в тегеранской мечети состоится церемония прощания с мучениками". Похороны сопровождавших Раиси политиков пройдут по отдельности в городе Куме рядом с Тегераном, в самой иранской столице, в Тебризе и в одном из городов провинции Южный Хорасан.
Ранее в Кремле сообщили, что Иран не направлял приглашений российским официальным лицам на похороны Раиси. Как отметил Дмитрий Песков, традиции похорон в разных странах мира иногда не предусматривают официальных церемоний с участием международных представителей.
Напомним, что вертолёт с 63-летним президентом Ирана Эбрахимом Раиси совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном днём 19 мая. Спустя более чем 12 часов спасатели обнаружили место инцидента, а ещё через некоторое время добрались до него. Воздушное судно полностью сгорело. Все, кто находился на борту, погибли. Причиной авикатастрофы назвали неблагоприятные метеоусловия: густой туман и снег, из-за которых видимость была самая минимальная. Обязанности Раиси пока будет исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер, а нового главу государства, согласно конституции, изберут в течение 50 дней. Президент России Владимир Путин уже созвонился с вице-президентом Ирана. В стране объявлен пятидневный траур по жертвам крушения президентского вертолёта.
TACC / Zuma