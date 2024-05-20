Стали известны дата и место похорон президента Ирана

Похороны президента Ирана Эбрахима Раиси, погибшего при крушении вертолёта, пройдут 23 мая в его родном городе Мешхеде. Об этом сообщил вице-президент страны Мохсен Мансури.

"Похороны аятоллы Раиси состоятся в четверг вечером в мавзолее имама Резы", — сказал он в эфире телеканала IRIB.

Мансури отметил, что тела погибших в авиакатастрофе будут отправлены в Тегеран — и вечером 21 мая "в тегеранской мечети состоится церемония прощания с мучениками". Похороны сопровождавших Раиси политиков пройдут по отдельности в городе Куме рядом с Тегераном, в самой иранской столице, в Тебризе и в одном из городов провинции Южный Хорасан.