Крушение вертолёта Раиси заставило США бояться начала третьей мировой

Сотрудники американской администрации в первые часы после крушения вертолёта с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту "с тревогой" наблюдали за происходящим. Как пишет Politico, некоторые из них предполагали, что именно так начнётся третья мировая война.

Несколько высокопоставленных чиновников из Соединённых Штатов рассказали журналистам о том, как реагировало на авиакатастрофу руководство страны. Ряд представителей американской администрации предполагали, что Тегеран начнёт обвинять во всём Вашингтон и Тель-Авив. Источник издания подчеркнул, что в тот момент вопрос о начале третьей мировой войны уже не казался таким безумным.

Газета также отмечает, что первые разведданные указывали на то, что причиной случившегося стала непогода. Так, сенатор-демократ Чак Шумер заявлял о том, что нет признаков "нечестной игры". О такой же версии говорил и иранский посол в Белоруссии Алиреза Санеи. В то же время дипломат подметил, что в этом ещё предстоит разобраться спецкомиссии, которая установит точные причины инцидента. Однако в офисе пока ещё действующего хозяина Белого дома Джо Байдена опасаются, что Иран выдвинет "возможные обвинения", из-за которых ещё сильнее ухудшатся ирано-израильские отношения.