В Белом доме оценили вероятность иностранного вмешательства в гибель Раиси
NBC: США не видят признаков иностранного вмешательства в крушение вертолёта Раиси
Кадр с места жёсткой посадки вертолёта Раиси. Обложка © TACC / SalamPix / ABACA
Американские власти не видят признаков иностранного вмешательства в инцидент с крушением вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации президента США Джо Байдена.
"Совсем никакого иностранного вмешательства", — сказал неназванный собеседник телеканала.
Также, по мнению чиновника из Белого дома, гибель Раиси не приведёт к каким-либо радикальным переменам в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.
Как сообщал Life.ru, 19 мая в районе ирано-азербайджанской границы разбился вертолёт, перевозивший Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна и ещё ряд высокопоставленных чиновников Исламской Республики. Из-за плохих погодных условий точное место катастрофы удалось установить лишь спустя 12 часов. Все, кто находился на борту, погибли. Причиной жёсткой посадки назвали неблагоприятные метеоусловия: густой туман и снег, из-за которых видимость была самая минимальная. Обязанности Раиси будет исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер, а нового главу государства, согласно конституции, изберут в течение 50 дней. Путин уже созвонился с вице-президентом Ирана. В стране объявлен пятидневный траур по Раиси. Похороны всех погибших при крушении вертолёта пройдут в городе Тебриз во вторник, 21 мая.