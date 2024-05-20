Красный Полумесяц раскрыл подробности операции по поиску рухнувшего вертолёта Раиси
Похороны погибших при крушении вертолёта президента Ирана пройдут 21 мая
Разбившийся вертолёт президента Ирана Эбрахима Раиси. Обложка © Telegram / farsna
Глава Иранского общества Красного Полумесяца Пирхосейн Коливанд раскрыл подробности операции по поиску рухнувшего вертолёта с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Так, спасатели добрались до места катастрофы через 40 минут после получения сигнала от обломков, воздушное судно находилось на высоте 2,5 километра.
"Спасатели Красного Полумесяца обнаружили обломки вертолёта на высоте 2,5 километра над уровнем моря. В поисково-спасательной операции приняли участие более двух тысяч человек из всех сил и подразделений", — цитирует Коливанда агентство IRNA.
Похороны всех погибших при крушении вертолёта пройдут в городе Тебриз во вторник, 21 мая. Об этом сообщил глава политического управления администрации провинции Восточный Азербайджан Хасан Хакикиян.
Напомним, вертолёт, перевозивший Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна и ещё ряд иранских высокопоставленных чиновников, разбился в районе границы с Азербайджаном 19 мая. Точное место трагедии удалось установить лишь через 12 часов. Все пассажиры погибли. Обязанности Раиси будет исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер. Нового главу государства, согласно конституции, изберут в течение 50 дней.