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20 мая, 20:20

В США открестились от причастности к гибели президента Ирана Раиси

Белый дом: США не располагают данными о причинах крушения вертолёта Раиси

Соединённые Штаты не владеют информацией о том, что именно послужило причиной крушения вертолёта, на котором летел президент Ирана Эбрахим Раиси. С соответствующим заявлением выступил представитель Белого дома Джон Кирби.

"Причина крушения (вертолёта. — Прим. Life.ru) неясна, по крайней мере, для нас", — сказал Кирби.

Также высокопоставленный чиновник заявил, что Вашингтон не удивлён "попыткой Тегерана переложить ответственность за случившееся на США". В то же время он предположил, что инцидент мог быть причиной технической неисправности.

Госдеп обвинил Иран в гибели президента Раиси
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Напомним, вертолёт с Раиси на борту совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном днём 19 мая. Впоследствии Красный Полумесяц подтвердил гибель главы Исламской Республики. Позже в Белом доме сообщили, что не видят следов иностранного вмешательства в это происшествие.

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Алексей Соловьёв
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