В США открестились от причастности к гибели президента Ирана Раиси

Соединённые Штаты не владеют информацией о том, что именно послужило причиной крушения вертолёта, на котором летел президент Ирана Эбрахим Раиси. С соответствующим заявлением выступил представитель Белого дома Джон Кирби.

"Причина крушения (вертолёта. — Прим. Life.ru) неясна, по крайней мере, для нас", — сказал Кирби.

Также высокопоставленный чиновник заявил, что Вашингтон не удивлён "попыткой Тегерана переложить ответственность за случившееся на США". В то же время он предположил, что инцидент мог быть причиной технической неисправности.