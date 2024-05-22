"Это был не туман": Раскрыты новые детали крушения вертолёта президента Ирана Раиси

Глава администрации Эбрахима Раиси Голам-Хоссейн Эсмаили, который летел в другом вертолёте в колонии с погибшим президентом Ирана, раскрыл новые детали авиакатастрофы. По его словам, погодные условия во время полёта были нормальными, однако в районе медного рудника Сунгун, где произошло крушение, наблюдалась сильная облачность.

"Это был не туман. Возможно, в глубине ущелья был туман, но на траектории нашего полёта тумана не было. Облака были немного выше вертолёта. Пилот вертолёта, на борту которого находился президент, как командир, дал нам указание набрать высоту и продолжить движение над облаками", — приводит слова Эсмаили IRNA.

Чиновник добавил, что вертолёты увеличили высоту, но через полминуты пилот понял, что воздушное судно с Раиси исчезло. Когда облака рассеялись, пассажиры увидели медный рудник. Попытки обнаружить вертолёт с президентом Ирана не увенчались успехом и тогда пилот другой винтокрылой машины приземлился на шахте. Радиосвязь при этом не работала, однако удалось дозвониться до капитана пропавшего вертолёта. На звонок ответил пятничный имам Тебриза, который успел сообщить, что они упали в ущелье.

"Я плохо себя чувствую, я не знаю, что произошло, я не знаю, где я, я под деревьями, я не знаю, я никого не вижу, я один", — сказал Мохаммад Али Аль-Хашем.

По словам Эсмаили, находившиеся в вертолёте с ним вызвали машину скорой помощи и поехали на предполагаемое место крушения, при этом имам больше не выходил на связь. Через некоторое время погода сильно ухудшилась.