"Это был не туман": Раскрыты новые детали крушения вертолёта президента Ирана Раиси
Глава администрации Раиси Эсмаили: Во время полёта вертолёта не было тумана
Вертолёт президент Ирана Эбрахима Раиси во время взлёта в Азербайджане. Обложка © ТАСС / AP /
Глава администрации Эбрахима Раиси Голам-Хоссейн Эсмаили, который летел в другом вертолёте в колонии с погибшим президентом Ирана, раскрыл новые детали авиакатастрофы. По его словам, погодные условия во время полёта были нормальными, однако в районе медного рудника Сунгун, где произошло крушение, наблюдалась сильная облачность.
"Это был не туман. Возможно, в глубине ущелья был туман, но на траектории нашего полёта тумана не было. Облака были немного выше вертолёта. Пилот вертолёта, на борту которого находился президент, как командир, дал нам указание набрать высоту и продолжить движение над облаками", — приводит слова Эсмаили IRNA.
Чиновник добавил, что вертолёты увеличили высоту, но через полминуты пилот понял, что воздушное судно с Раиси исчезло. Когда облака рассеялись, пассажиры увидели медный рудник. Попытки обнаружить вертолёт с президентом Ирана не увенчались успехом и тогда пилот другой винтокрылой машины приземлился на шахте. Радиосвязь при этом не работала, однако удалось дозвониться до капитана пропавшего вертолёта. На звонок ответил пятничный имам Тебриза, который успел сообщить, что они упали в ущелье.
"Я плохо себя чувствую, я не знаю, что произошло, я не знаю, где я, я под деревьями, я не знаю, я никого не вижу, я один", — сказал Мохаммад Али Аль-Хашем.
По словам Эсмаили, находившиеся в вертолёте с ним вызвали машину скорой помощи и поехали на предполагаемое место крушения, при этом имам больше не выходил на связь. Через некоторое время погода сильно ухудшилась.
"Я не знаю, каковы погодные условия для полёта вертолета, но судя по тому, что я видел своими глазами, условия во время полёта были нормальными. Мы видели облако только в одном ущелье и на очень ограниченной территории", — отметил глава администрации президента Ирана.
Напомним, вертолёт с президентом Ирана Эбрахимом Раиси совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном 19 мая. Спустя более чем 12 часов спасатели обнаружили место инцидента, а ещё через некоторое время добрались до него. Воздушное судно полностью выгорело, а все, кто находился на борту, погибли. Причиной трагедии назвали непогоду и технические неполадки. По данным СМИ, Раиси выбрал для полёта, ставшего для него последним, американский вертолёт, хотя обычно летал на российских.