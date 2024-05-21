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21 мая, 14:44

Раиси выбрал для своего последнего полёта американский вертолёт, хотя обычно летал на российских

Turkiye: Раиси летел на американском Bell-212 вместо российского Ми-171

Президент Ирана Эбрахим Раиси для поездки в Тебриз выбрал американский вертолёт Bell-212 вместо российского Ми-171, на котором он обычно летал. Об этом сообщает турецкая газета Turkiye со ссылкой на источник в иранских спецслужбах.

"Обычно вертолёты для поездок Раиси выбирались из моделей российского производства, а для полёта в Тебриз выбрали американский вертолёт, собранный 30 лет назад", — указано в статье.

К слову, это не первые странности в катастрофе, на которые указывала турецкая газета. Выяснилось, что раньше пилотами воздушного судна были лётчики Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Однако на этот раз экипаж состоял из военнослужащих иранской армии.

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Напомним, вертолёт с Раиси совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном 19 мая. Спустя более чем 12 часов спасатели обнаружили место инцидента, а ещё через некоторое время добрались до него. Воздушное судно полностью сгорело. Все, кто находился на борту, погибли. Причиной трагедии назвали непогоду и технические неполадки в вертолёте. Обязанности Раиси пока будет исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер, а нового главу государства, согласно конституции, изберут в течение 50 дней. В стране объявлен пятидневный траур по жертвам крушения президентского вертолёта. 21 мая тысячи человек пришли проститься с Раиси в иранском Тебризе.

Обложка ©

ТАСС / SalamPix / ABACA

Дарья Нарыкова
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