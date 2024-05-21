Раиси выбрал для своего последнего полёта американский вертолёт, хотя обычно летал на российских

Президент Ирана Эбрахим Раиси для поездки в Тебриз выбрал американский вертолёт Bell-212 вместо российского Ми-171, на котором он обычно летал. Об этом сообщает турецкая газета Turkiye со ссылкой на источник в иранских спецслужбах.

"Обычно вертолёты для поездок Раиси выбирались из моделей российского производства, а для полёта в Тебриз выбрали американский вертолёт, собранный 30 лет назад", — указано в статье.