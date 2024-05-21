СМИ узнали, что главы МИД Ирана не должно было быть на борту рухнувшего вертолёта Раиси

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян не должен был лететь вместе с президентом страны Эбрахимом Раиси на вертолёте, который потерпел крушение. Об этом сообщает турецкая газета Türkiye со ссылкой на источник в иранских спецслужбах.

"Планировалось, что министр иностранных дел Абдоллахиян и губернатор Тебриза Малик Рахмети полетят вместе на другом вертолёте", — указано в статье.

Авторы материала отметили, что иранского дипломата посадили в вертолёт с Раиси в последний момент перед взлётом. Кроме того, раньше пилотами воздушного судна были лётчики Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Однако в этот раз экипаж состоял из военнослужащих Армии Ирана.