СМИ узнали, что главы МИД Ирана не должно было быть на борту рухнувшего вертолёта Раиси
Türkiye: Глава МИД Ирана не должен был лететь на борту вместе с Раиси
Глава Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян не должен был лететь вместе с президентом страны Эбрахимом Раиси на вертолёте, который потерпел крушение. Об этом сообщает турецкая газета Türkiye со ссылкой на источник в иранских спецслужбах.
"Планировалось, что министр иностранных дел Абдоллахиян и губернатор Тебриза Малик Рахмети полетят вместе на другом вертолёте", — указано в статье.
Авторы материала отметили, что иранского дипломата посадили в вертолёт с Раиси в последний момент перед взлётом. Кроме того, раньше пилотами воздушного судна были лётчики Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Однако в этот раз экипаж состоял из военнослужащих Армии Ирана.
По информации издания, вертолёт был оснащён тремя видами устройств слежения — стандартный GPS, транспондер и специальная система, обеспечивающая бесперебойную передачу сигнала в течение 72 часов. Однако место катастрофы не удалось обнаружить сразу даже при наличии указанных устройств.
Напомним, вертолёт с главой Ирана совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном 19 мая. Спустя более чем 12 часов спасатели обнаружили место инцидента, а ещё через некоторое время добрались до него. Воздушное судно полностью сгорело. Все, кто находился на борту, погибли. Причиной трагедии назвали плохие погодные условия и технические неполадки в вертолёте. Обязанности Раиси пока будет исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер, а нового главу государства, согласно конституции, изберут в течение 50 дней. В стране объявлен пятидневный траур по жертвам крушения президентского вертолёта. 21 мая тысячи человек пришли проститься с Раиси в иранском Тебризе.
ТАСС / MOJ NEWS / AZIN HAGHIGHI