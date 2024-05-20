В Турции заявили, что вертолёт с президентом Ирана не подавал сигналов

Вертолёт, который перевозил президента Ирана Эбрахима Раиси, не подавал сигналов. Об этом заявил министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу в эфире телеканала TRT Haber.

По его словам, система передачи аварийного сигнала была отключена или вовсе отсутствовала. Уралоглу отметил, что район, в котором упал вертолёт, находится в зоне ответственности морского и воздушного поисково-спасательного центра Турции, поэтому государство отслеживает "сигналы со всех воздушных и морских транспортных средств в регионе".

"В первую очередь мы следили за тем, подавал ли вертолёт сигналы. Мы сразу же связались с иранской стороной, но, к сожалению, определили, что сигнальная система либо была отключена, либо вертолёт не был оснащён такой системой", — пояснил министр.