В Турции заявили, что вертолёт с президентом Ирана не подавал сигналов
Министр транспорта Турции Уралоглу: Вертолёт с Раиси не подавал сигналов
Вертолёт, который перевозил президента Ирана Эбрахима Раиси, не подавал сигналов. Об этом заявил министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу в эфире телеканала TRT Haber.
По его словам, система передачи аварийного сигнала была отключена или вовсе отсутствовала. Уралоглу отметил, что район, в котором упал вертолёт, находится в зоне ответственности морского и воздушного поисково-спасательного центра Турции, поэтому государство отслеживает "сигналы со всех воздушных и морских транспортных средств в регионе".
"В первую очередь мы следили за тем, подавал ли вертолёт сигналы. Мы сразу же связались с иранской стороной, но, к сожалению, определили, что сигнальная система либо была отключена, либо вертолёт не был оснащён такой системой", — пояснил министр.
Уралоглу дополнил, что турецкая сторона оказала помощь Ирану в поисках воздушного судна по линии как Минтранса, так и Минобороны и управления по делам ЧС. Министр транспорта пояснил, что именно турецкий беспилотник обнаружил место падения вертолёта.
Напомним, вчера, 19 мая, разбился вертолёт, перевозивший главу Ирана, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна и ещё ряд высокопоставленных чиновников исламской республики. Из-за плохих погодных условий точное место катастрофы удалось установить лишь спустя 12 часов. Все, кто находился на борту, погибли. В Иране отметили, что ЧП произошло из-за технической неисправности воздушного судна. Между тем обязанности Раиси будет исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер, а нового главу государства, согласно конституции, изберут в течение 50 дней. В стране объявили пятидневный траур по Раиси. Похороны всех погибших при крушении вертолёта пройдут в городе Тебризе во вторник, 21 мая.
ТАСС / AP / Azin Haghighi