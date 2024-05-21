В иранском Тебризе тысячи человек пришли на церемонию прощания с Раиси

Церемония прощания с погибшим в авиакатастрофе президентом Ирана Эбрахимом Раиси и сопровождавшими его чиновниками проходит в городе Тебризе. На церемонии присутствуют тысячи человек.

Церемония прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Видео © Tansim News Agency

Далее тело лидера планируют перевезти в религиозный центр в Куме. Это священное место для шиитов. Позже планируется перевозка в Тегеран и Мешхед.

Церемония прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Видео © Tansim News Agency