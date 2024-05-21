В иранском Тебризе тысячи человек пришли на церемонию прощания с Раиси
В иранском Тебризе проходит церемония прощания с президентом Раиси. Фото © Tansim News Agency / Masoud Vaez
Церемония прощания с погибшим в авиакатастрофе президентом Ирана Эбрахимом Раиси и сопровождавшими его чиновниками проходит в городе Тебризе. На церемонии присутствуют тысячи человек.
Далее тело лидера планируют перевезти в религиозный центр в Куме. Это священное место для шиитов. Позже планируется перевозка в Тегеран и Мешхед.
Президента Раиси похоронят в его родном городе Мешхеде в мавзолее имама Резы, шиитского святого. Место своего захоронения иранский лидер выбрал задолго до смерти, после которой мусульмане начали называть его слугой имама Резы.