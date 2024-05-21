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Регион
21 мая, 08:37

В иранском Тебризе тысячи человек пришли на церемонию прощания с Раиси

В иранском Тебризе проходит церемония прощания с президентом Раиси. Фото © Tansim News Agency / Masoud Vaez

В иранском Тебризе проходит церемония прощания с президентом Раиси. Фото © Tansim News Agency / Masoud Vaez

Церемония прощания с погибшим в авиакатастрофе президентом Ирана Эбрахимом Раиси и сопровождавшими его чиновниками проходит в городе Тебризе. На церемонии присутствуют тысячи человек.

Церемония прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Видео © Tansim News Agency

Далее тело лидера планируют перевезти в религиозный центр в Куме. Это священное место для шиитов. Позже планируется перевозка в Тегеран и Мешхед.

Церемония прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Видео © Tansim News Agency

Президента Раиси похоронят в его родном городе Мешхеде в мавзолее имама Резы, шиитского святого. Место своего захоронения иранский лидер выбрал задолго до смерти, после которой мусульмане начали называть его слугой имама Резы.

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Напомним, что президент Ирана Эбрахим Раиси погиб 19 мая в результате авиакатастрофы. С ним на борту находились глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам города Тебриза Мохаммад Али Але-Хашем.

Николай Рюмин
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