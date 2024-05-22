Володин по поручению Путина прибыл в Тегеран на церемонию прощания с Раиси

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин по поручению российского президента Владимира Путина прибыл в Тегеран, чтобы представлять Москву на траурной церемонии прощания с погибшим лидером Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси. Об этом рассказали в пресс-службе ГД.