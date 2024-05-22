Володин по поручению Путина прибыл в Тегеран на церемонию прощания с Раиси
В Иране прощаются с главой страны Сейедом Эбрахимом Раиси. Обложка © ТАСС / АР
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин по поручению российского президента Владимира Путина прибыл в Тегеран, чтобы представлять Москву на траурной церемонии прощания с погибшим лидером Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси. Об этом рассказали в пресс-службе ГД.
"Вячеслав Володин прибыл в Тегеран на траурную церемонию прощания с Сейедом Эбрахимом Раиси", — подчёркивается в заявлении.
Напомним, вертолёт с главой Ирана совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном 19 мая. Воздушное судно полностью сгорело. Все находившиеся на борту погибли. Причиной трагедии названы плохие погодные условия и технические неполадки в вертолёте. Обязанности Раиси пока будет исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер, а нового главу государства изберут в течение 50 дней. В стране объявлен пятидневный траур по жертвам крушения президентского вертолёта. 21 мая тысячи человек пришли проститься с Раиси в иранском Тебризе.