Тегеран прощается с погибшим Раиси — улицы заполонили толпы скорбящих иранцев
В Тегеране началась церемония прощания с погибшим президентом Ирана Раиси
В Тегеране началась церемония прощания с погибшим президентом Ирана Раиси. Фото © AP / TASS
Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи начал в Тегеране официальную церемонию прощания с президентом страны Эбрахимом Раиси и его соратниками, погибшими при крушении вертолёта. Прямую трансляцию из иранской столицы ведут местные СМИ.
В Тегеране началась церемония прощания с погибшим президентом Ирана. Видео © Телеграм / TasnimNews
На церемонии присутствуют и.о. президента Мохаммад Мохбер, спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, начальник Генштаба ВС исламской республики Мохаммад Багери, глава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Началась церемония с заупокойной молитвы, далее траурная процессия двинется по улицам Тегерана в сторону площади Революции. Лично попрощаться с президентом и его соратниками смогут все желающие.
В настоящее время улицы иранской столицы заполнены тысячами скорбящих. Судя по кадрам с места событий, не только женщины, но и мужчины не скрывают слёз. В Тегеран от России на церемонию приедет спикер Госдумы Вячеслав Володин, также там будут премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер Пакистана Шахбаз Шариф.
Напомним, вертолёт с главой Ирана совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном 19 мая. Спустя более чем 12 часов спасатели обнаружили место инцидента, а ещё через некоторое время добрались до него. Воздушное судно полностью сгорело. Все, кто находился на борту, погибли. Причиной трагедии назвали плохие погодные условия и технические неполадки в вертолёте. Обязанности Раиси пока будет исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер, а нового главу государства, согласно конституции, изберут в течение 50 дней. В стране объявлен пятидневный траур по жертвам крушения президентского вертолёта. 21 мая тысячи человек пришли проститься с Раиси в иранском Тебризе.