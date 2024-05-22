Тегеран прощается с погибшим Раиси — улицы заполонили толпы скорбящих иранцев

Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи начал в Тегеране официальную церемонию прощания с президентом страны Эбрахимом Раиси и его соратниками, погибшими при крушении вертолёта. Прямую трансляцию из иранской столицы ведут местные СМИ.

На церемонии присутствуют и.о. президента Мохаммад Мохбер, спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, начальник Генштаба ВС исламской республики Мохаммад Багери, глава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Началась церемония с заупокойной молитвы, далее траурная процессия двинется по улицам Тегерана в сторону площади Революции. Лично попрощаться с президентом и его соратниками смогут все желающие.

В настоящее время улицы иранской столицы заполнены тысячами скорбящих. Судя по кадрам с места событий, не только женщины, но и мужчины не скрывают слёз. В Тегеран от России на церемонию приедет спикер Госдумы Вячеслав Володин, также там будут премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер Пакистана Шахбаз Шариф.