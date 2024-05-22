Может оказаться убийством: В Турции заподозрили диверсию в крушении вертолёта Раиси

Ирану следует извлечь урок из страшной авиакатастрофы, в результате которой погибли президент Эбрахим Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян. Официальная версия о несчастном случае самая вероятная, но нельзя полностью исключать и возможность диверсией. Такое мнение выразил лидер турецкой левой партии "Vatan" ("Родина") Догу Перинчек.

"Я доверяю заявлениям иранского государства по этому вопросу, они заявили, что это был несчастный случай. Мне тоже кажется, что это несчастный случай, но не будет удивительным, если это будет убийство", — цитирует политика газета Aydınlık.

Мнение Перинчека основывается на статусе Ирана, как одной из ведущих стран, которые борются против американского империализма и израильского сионизма. По его оценке, это делает республику главной мишенью для таких диверсий. Турецкий политик при этом назвал прискорбным тот факт, что президента страны не удалось защитить от такого несчастного случая. Из этой ситуации Ирану нужно извлечь уроки, заметил он.

Перинчек также рассказал, что делегация его партии была приглашена на церемонию похорон в Иране.