Лётчик-инструктор озвучил две странности в трагедии с вертолётом Раиси
Лётчик Краснопёров: Странно, что все ВИПы Ирана летели одним бортом
Спасатели на месте крушения вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси. Обложка © ТАСС / AP / Azin Haghighi
Майор ВВС, лётчик-инструктор Андрей Краснопёров назвал странным то, что несколько высокопоставленных лиц Ирана сели в один и тот же вертолёт. По его словам, это ненормально с точки зрения безопасности.
"Обычно высокопоставленные люди вместе не летают, их пытаются развести по разным вертолётам. Помните, когда разбился польский президент, когда в одном самолёте летело практически всё руководство Польши, в Смоленске?" — объяснил эксперт "Царьграду".
Также лётчик отметил, что перед полётом следовало адекватно оценить погодные условия, ведь речь идёт о президентском уровне. Что касается причины авиакатастрофы — лётчик допустил, что это мог быть отказ вертолёта или проблемы с пилотированием у экипажа.
"Но не исключено, что, возможно, и что-то было другое. Почему-то именно президентский вертолёт попал в авиакатастрофу, а другие долетели. Это не странно?" — заключил майор.
Напомним, вертолёт с иранским президентом Эбрахимом Раиси потерпел крушение у границы с Азербайджаном 19 мая. Помимо Раиси в нём находился глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. По данным СМИ, он не должен был лететь с президентом страны в одном вертолёте. Среди причин трагедии назвали непогоду и технические неполадки в вертолёте.