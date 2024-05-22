Лётчик-инструктор озвучил две странности в трагедии с вертолётом Раиси

Майор ВВС, лётчик-инструктор Андрей Краснопёров назвал странным то, что несколько высокопоставленных лиц Ирана сели в один и тот же вертолёт. По его словам, это ненормально с точки зрения безопасности.

"Обычно высокопоставленные люди вместе не летают, их пытаются развести по разным вертолётам. Помните, когда разбился польский президент, когда в одном самолёте летело практически всё руководство Польши, в Смоленске?" — объяснил эксперт "Царьграду".

Также лётчик отметил, что перед полётом следовало адекватно оценить погодные условия, ведь речь идёт о президентском уровне. Что касается причины авиакатастрофы — лётчик допустил, что это мог быть отказ вертолёта или проблемы с пилотированием у экипажа.

"Но не исключено, что, возможно, и что-то было другое. Почему-то именно президентский вертолёт попал в авиакатастрофу, а другие долетели. Это не странно?" — заключил майор.