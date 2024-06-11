Манулу Тимофею Зеленогорсковичу на день рождения подарили перепёлку
Символу Московского зоопарка манулу Тимофею исполнилось 4 года
11 июня свой день рождения празднует символ и гордость Московского зоопарка — манул Тимофей. Сегодня ему исполнилось уже 4 года. Пушистик появился на свет в зоопарке Новосибирска в разгар коронавирусной пандемии. Спустя год — в 2021 году — манул переехал в Москву, поселился в столичном зоопарке и сразу стал народным любимцем: сочетание пушистой шёрстки и надменного взгляда сражают посетителей наповал.
Символу Московского зоопарка манулу Тимофею исполнилось 4 года. Видео © Telegram / Московский зоопарк
Кстати, маму сегодняшнего именинника зовут Ласточка, а папу — Зеленогорск, так что вполне можно сказать, что повзрослевшего манула уже можно называть по имени-отечеству — Тимофей Зеленогорскович. Но сотрудники Московского зоопарка предпочитают ласковое обращение — Тимоша.
Сегодня, в свой праздник, он не остался без внимания. Киперы любовно упаковали для него в подарок перепёлку. Как и положено манулу, он осторожно осмотрел и обнюхал подарок. И далеко не сразу решился его распаковать.
Напомним, Тимофей, ставший символом Московского зоопарка, быстро завоевал любовь посетителей, особенно пристально за ним следят в периоды зажировки (набор веса перед зимой) и разжировки (обратный процесс весной). Зимой-2024 вес этого милого хищника достигал семи килограммов, а сейчас не превышает и четырёх. Так что можно смело сказать, что пушистик к лету готов.