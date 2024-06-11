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11 июня, 12:05

Манулу Тимофею Зеленогорсковичу на день рождения подарили перепёлку

Символу Московского зоопарка манулу Тимофею исполнилось 4 года

11 июня свой день рождения празднует символ и гордость Московского зоопарка — манул Тимофей. Сегодня ему исполнилось уже 4 года. Пушистик появился на свет в зоопарке Новосибирска в разгар коронавирусной пандемии. Спустя год — в 2021 году — манул переехал в Москву, поселился в столичном зоопарке и сразу стал народным любимцем: сочетание пушистой шёрстки и надменного взгляда сражают посетителей наповал.

Символу Московского зоопарка манулу Тимофею исполнилось 4 года. Видео © Telegram / Московский зоопарк

Врач объяснила, стоит ли людям увлекаться "зажировкой" по примеру московского манула Тимофея
Врач объяснила, стоит ли людям увлекаться "зажировкой" по примеру московского манула Тимофея

Кстати, маму сегодняшнего именинника зовут Ласточка, а папу — Зеленогорск, так что вполне можно сказать, что повзрослевшего манула уже можно называть по имени-отечеству — Тимофей Зеленогорскович. Но сотрудники Московского зоопарка предпочитают ласковое обращение — Тимоша.

Сегодня, в свой праздник, он не остался без внимания. Киперы любовно упаковали для него в подарок перепёлку. Как и положено манулу, он осторожно осмотрел и обнюхал подарок. И далеко не сразу решился его распаковать.

В Новосибирском зоопарке случился манулий беби-бум: родилось сразу 12 котят
В Новосибирском зоопарке случился манулий беби-бум: родилось сразу 12 котят

Напомним, Тимофей, ставший символом Московского зоопарка, быстро завоевал любовь посетителей, особенно пристально за ним следят в периоды зажировки (набор веса перед зимой) и разжировки (обратный процесс весной). Зимой-2024 вес этого милого хищника достигал семи килограммов, а сейчас не превышает и четырёх. Так что можно смело сказать, что пушистик к лету готов.

Обложка ©

Telegram / Московский зоопарк

Марина Калегина
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