Манулу Тимофею Зеленогорсковичу на день рождения подарили перепёлку

11 июня свой день рождения празднует символ и гордость Московского зоопарка — манул Тимофей. Сегодня ему исполнилось уже 4 года. Пушистик появился на свет в зоопарке Новосибирска в разгар коронавирусной пандемии. Спустя год — в 2021 году — манул переехал в Москву, поселился в столичном зоопарке и сразу стал народным любимцем: сочетание пушистой шёрстки и надменного взгляда сражают посетителей наповал.

Символу Московского зоопарка манулу Тимофею исполнилось 4 года. Видео © Telegram / Московский зоопарк

Кстати, маму сегодняшнего именинника зовут Ласточка, а папу — Зеленогорск, так что вполне можно сказать, что повзрослевшего манула уже можно называть по имени-отечеству — Тимофей Зеленогорскович. Но сотрудники Московского зоопарка предпочитают ласковое обращение — Тимоша.