Манул Тимофей завершил разжировку и к лету готов

Манул Тимофей из Московского зоопарка завершил процесс разжировки к лету, и теперь его вес составляет 3,75 килограмма. На пике своего объёма пушистик весил 6,7 килограмма.

"Его пышный мех позволяет ему выживать при морозе в минус 50. При этом у манула короткие лапы, которые не позволяют ему передвигаться по глубокому снегу и, соответственно, эффективно охотиться. Да и его потенциальная добыча в суровые морозы выходить на улицу не спешит. Поэтому к зиме манулы делают большие запасы жира", — пояснили в зоопарке РИА "Новости".

В Московском зоопарке процессы зажировки и разжировки создают искусственно — уменьшая или увеличивая объёмы корма для Тимофея.

"В стандартном рационе хищника — перепёлки и крысы. К декабрю вес манула становится максимальным и составляет примерно семь килограммов. К зиме у Тимоши рыжеют бока и пятки, также он начинает активнее гулять по вольеру", — добавили в пресс-службе.