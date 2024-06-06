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6 июня, 14:20

Манул Тимофей завершил разжировку и к лету готов

Манул Тимофей из Московского зоопарка похудел до 3,75 кг к лету

У манула Тимофея из Московского зоопарка завершилась разжировка. Обложка © Telegram / Московский зоопарк

У манула Тимофея из Московского зоопарка завершилась разжировка. Обложка © Telegram / Московский зоопарк

Манул Тимофей из Московского зоопарка завершил процесс разжировки к лету, и теперь его вес составляет 3,75 килограмма. На пике своего объёма пушистик весил 6,7 килограмма.

"Его пышный мех позволяет ему выживать при морозе в минус 50. При этом у манула короткие лапы, которые не позволяют ему передвигаться по глубокому снегу и, соответственно, эффективно охотиться. Да и его потенциальная добыча в суровые морозы выходить на улицу не спешит. Поэтому к зиме манулы делают большие запасы жира", — пояснили в зоопарке РИА "Новости".

В Московском зоопарке процессы зажировки и разжировки создают искусственно — уменьшая или увеличивая объёмы корма для Тимофея.

"В стандартном рационе хищника — перепёлки и крысы. К декабрю вес манула становится максимальным и составляет примерно семь килограммов. К зиме у Тимоши рыжеют бока и пятки, также он начинает активнее гулять по вольеру", — добавили в пресс-службе.

Яростная схватка манула Тимофея с пакетом в собственном вольере попала на видео
Яростная схватка манула Тимофея с пакетом в собственном вольере попала на видео

Ранее Life.ru рассказывал, что в Новосибирском зоопарке родилось 12 котят манула. Малыши появились на свет в апреле, а сейчас им уже больше месяца — поэтому пришло время первых осторожных прогулок.

Николай Рюмин
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