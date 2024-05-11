Яростная схватка манула Тимофея с пакетом в собственном вольере попала на видео
Московский зоопарк показал "сражение" манула Тимофея с бумажным пакетом
Любимый многими постоялец Московского зоопарка манул Тимофей поучаствовал в свирепой схватке с бумажным пакетом внутри своего вольера. Кадры яростного поединка, из которого угрюмый кот вышел безоговорочным победителем, опубликованы в телеграм-канале пресс-службы зоопарка.
Суровые реалии дикой природы: свирепая схватка манула Тимофея и пакета попала на камеру. Видео © Telegram / Московский зоопарк
На записи можно увидеть, что Тимофей ухватился за пакет когтистыми лапами, а после продолжил бороться с "жертвой" острыми зубами. Исход был предрешён: манул вырвал внушительный кусок вместе с добычей из пакета и победоносно ушёл с ней по своим кошачьим делам.
Ранее Life.ru рассказывал о другом коте, который во время прогулки в Московском зоопарке действительно оказался в смертельной опасности. Чёрный пушистик умудрился забраться на высокое дерево в вольере с волками и уже наверху разумно рассудил, что со спуском могут возникнуть трудности. Эвакуировать четырёхлапого из зоны риска пришлось с помощью спасателей. Операция по вызволению завершилась благополучно.
Telegram / Московский зоопарк