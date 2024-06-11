Маркетолог раскрыла 5 уловок магазинов одежды, которые заставляют нас тратить больше и больше Маркетолог Суставова назвала 5 главных уловок магазинов одежды 11 июня, 11:20 Магазины одежды используют уловки, которые заставляют нас тратить больше и больше. © Freepik.com

Часто мы приходим в магазин с намерением купить одну вещь, но выходим с полными пакетами одежды — и не всегда нужной. Возможно, всё дело в уловках брендов, которыми они заманивают покупателей. О них Life.ru и рассказала маркетолог Дарья Суставова.

1. Ограниченность. Это один из самых старых способов, когда вам искусственно ограничивают время или количество товаров, продукции. Он работал раньше и работает до сих пор, особенно в массмаркете.

"Сезонная распродажа", "ликвидация товара", "только сегодня скидка 50%", "этих синих джинсов осталось ровно три штуки — успейте купить прямо сейчас" — прочитали это, и вы уже на крючке. Ограничение может быть по количеству остатков, срокам продажи и многим другим причинам. Также из уловок — закрытая распродажа для постоянных клиентов, персональная скидка на новую коллекцию и "ночью дешевле". Дарья Суставова Маркетолог, владелица агентства консалтинга и коммуникаций Agency DC&Co

2. Медийная реклама. Раскрученности бренда сильно помогает сотрудничество со звёздами. Вы подсознательно вспомните, что кто-то из популярных певиц, моделей, актрис снялся в рекламе бренда, стоя возле полки с одеждой, даже если вам кажется, что ещё не приняли решение о покупке. Приняли. За вас это уже сделала та самая звезда из рекламы.

3. Вирусная реклама. Мы с удовольствием читаем в соцсетях интересные посты или смотрим видео, чем-то делимся с друзьями. Бренды правильно понимают значение слова "соцсети" — ими можно ловить: с помощью различных роликов, креативного контента, необычных акций вокруг продукции бренда создаётся необходимая шумиха. А раз мы доверяем мнению подруг, которые нам присылают видосы или сторисы, нет ничего удивительного, что и в магазине мы становимся "уловом".

4. UGC-контент (User General Content). Это то, что покупатели рассказывают о самом магазине. Многие бренды стараются создать особую, доверительную и позитивную атмосферу в местах продаж: оформляют специальные зоны, создают объекты для фотографирования, удивляют видом витрин, размещают много зеркал и красоты повсюду. Всё для того, чтобы вам хотелось здесь оставаться, чувствовать себя самой счастливой — и пусть весь мир подождёт.

5. Эффект причастности. Многие бренды одежды начинаются со своего создателя, с его стиля, взглядов, философии. Выстраивать бренд одежды вокруг личности создателя стало трендом. Например, Ким Кардашьян, которая открыла свой бренд белья и косметики. Сотни тысяч, даже миллионов людей, которые симпатизируют этой звезде, с большой долей вероятности уже потратили деньги на покупки в её магазинах. Потому что им хочется быть хоть чуть-чуть похожей на эту знаменитость, хочется демонстрировать приверженность стилю жизни, которому следует автор бренда.

Уловки ради продаж используют даже некоторые производители спортивного питания. Например, пишут на упаковке, что не используют сахар, но при этом могут добавлять подсластители, которые гораздо вреднее для организма.