Вознесение Господне: Что можно и чего нельзя делать 13 июня 2024 года Вознесение Господне 13 июня — один из главных православных праздников, который несёт в себе глубокий духовный смысл. Life.ru рассказывает, что можно и чего нельзя делать в этот день, чтобы правильно отметить торжество и проникнуться благодатью. 12 июня, 21:05 Как правильно вести себя на Вознесение Господне: традиции и запреты на 13 июня. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vadiar

Вознесение Господне — один из двенадцати главных православных праздников, который отмечается на сороковой день после Пасхи. В 2024 году он выпадает на 13 июня. Этот день символизирует завершение земного пути Иисуса Христа и его восхождение на небеса. Для православных верующих это важное событие, наполненное глубоким духовным смыслом.

Историческое значение праздника Вознесение

Вознесение Господне – 2024: в чём смысл и как отметить правильно. Фото © Life.ru

Праздник Вознесения Господня имеет свои корни в Евангелии. После своего воскресения Иисус Христос в течение сорока дней являлся своим ученикам, укреплял их в вере и давал наставления. На сороковой день Он вознёсся на небо, тем самым завершив своё земное служение и открыв новый этап в истории спасения человечества.

Как поделился с Life.ru священник Русской православной церкви Владислав Береговой: "Праздником Вознесения Господня завершается всё то, что мы называем Домостроительством Господним о нашем спасении. Всё, что происходило до Вознесения, — воплощение Бога в мир, его возрастание, крещение, проповедь, предательство, страдания, смерть, распятие, воскрешение — сводилось к тому, чтобы человеческая природа обожилась".

Что можно делать на Вознесение Господне 13 июня

Что можно и нельзя делать на Вознесение Господне 13 июня. Фото © Life.ru

1. Посещение богослужений. В этот день православные верующие обязательно должны посещать церковные службы. Наиболее важной является литургия, на которой следует причаститься Святых Христовых тайн. "На любой праздник, и на Вознесение в частности, надо причаститься Святых Христовых тайн. Соответственно, вечером в среду надо быть на вечерней службе, поисповедоваться, пост подержать три дня перед этим и с утра в четверг прийти натощак и причаститься", — напоминает Владислав Береговой.

2. Молитва. Молиться можно как в храме, так и дома. В день Вознесения 13 июня верующие обращаются к Господу с благодарностью, просьбами о прощении, хвалебными словами и просто радостью за дар спасения. "Необязательно о чём-то молиться, можно просто Бога благодарить, можно Бога хвалить, можно просить прощения, а можно просто радоваться празднику", — подчёркивает священник.

Вознесение Господне 13 июня 2024 года: традиции и правила праздника. Фото © Life.ru

3. Благие дела. День Вознесения Господня, отмечаемый 13 июня в 2024 году, — это время для добрых дел и помощи ближним. Проявление милосердия и заботы о других людях соответствует духу праздника. Священник напоминает, что Церковь утверждает: "Мы не просто вспоминаем какое-то событие, а реально в нём участвуем. Литургия нам разрывает оковы пространства и времени, и мы соучаствуем в том событии, которое когда-то происходило".

4. Уборка. "В отличие от некоторых других праздников, на Вознесение уборка не запрещена. Убираться в этот день можно, нет такого дня, когда была бы запрещена повседневная уборка", — говорит церковнослужитель. Однако если есть возможность, лучше отложить тяжёлую работу на другой день, чтобы полностью посвятить время молитве и празднованию.

13 июня 2024 года: чего нельзя делать на Вознесение Господне

Запреты на Вознесение Господне 13 июня. Фото © Life.ru

Как и в любой другой день, на Вознесение запрещены грехи — ложь, воровство, измена и другие поступки, противоречащие христианским заповедям. Священник Владислав Береговой подчеркивает: "Нежелательно грешить, мозг выедать родным, сотрудникам, начальству. Не надо лгать, не надо воровать, не надо изменять, не надо делать другим того, чего не желаешь, чтобы делали тебе".

Важно избегать излишней суеты и стресса. Этот день предназначен для духовного роста, умиротворения и радости. Все приметы, связанные с Вознесением 13 июня, являются суевериями и не имеют отношения к истинному смыслу праздника. Церковь не одобряет веру в приметы и призывает к осознанному отношению к празднованию.

Традиции и обычаи праздника Вознесение

Вознесение Господне 13 июня 2024 года: значение и обычаи праздника. Фото © Life.ru

Хотя Вознесение Господне не имеет специфических кулинарных традиций, как, например, Пасха или Рождество, на праздничный стол можно поставить любые продукты. Поста в этот день нет, поэтому разрешено готовить и употреблять любую пищу. "На стол ставим любые продукты, потому что четверг. Поста нет, что хочешь, то и ставь, никаких особых традиций здесь нет", — говорит церковнослужитель.

Важным аспектом празднования является семейное общение и совместные молитвы. Многие верующие собираются с родственниками и друзьями, чтобы вместе отметить этот значимый день.

13 июня 2024 года отмечается Вознесение Господне — это праздник, который напоминает нам о великом даре спасения и божественной любви. Это время для молитвы, добрых дел и духовного роста. Пусть день Вознесения принесёт всем верующим радость и умиротворение, а также поможет укрепиться в вере и благочестии. Как подытоживает священник Владислав Береговой, "жить надо праведно, благочестиво и нести другим людям свет, любовь и радость".

Авторы Сергей Трофимов