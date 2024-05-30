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Православные праздники в июне: церковный календарь 2024

В июне отмечается 110 православных церковных праздников, среди которых один из самых значимых для верующих — Троица. Узнать об основных церковных торжествах, которые пройдут в июне 2024 года, Life.ru предлагает своим читателям.

30 мая, 03:00
Какие православные праздники будут в июне 2024? Обложка © Life.ru

Какие православные праздники будут в июне 2024? Обложка © Life.ru

Церковный календарь содержит информацию о христианских праздниках, посвящённых знаменательным событиям из жизни Иисуса Христа и его матери Богородицы Девы Марии, постах и днях памяти различных святых. На начало лета приходится много памятных дат и событий священного предания.

Великие праздники

Двунадесятые

В июне два великих двунадесятых праздника — Вознесение Господне и День Святой Троицы. Фото © Life.ru

В июне два великих двунадесятых праздника — Вознесение Господне и День Святой Троицы. Фото © Life.ru

  • 13 июня — Вознесение Господне. Праздник имеет переходящую дату и отмечается на 40-й день после Пасхи. Он посвящён вознесению Сына Божьего на небеса. Его отмечают православные христиане, славяне, германцы и кельты. В народе в этот день справляют проводы весны и встречу лета (пролетье).
В чём смысл Вознесения Господня и чего категорически нельзя делать в этот день
В чём смысл Вознесения Господня и чего категорически нельзя делать в этот день
  • 23 июня — День Святой Троицы (Пятидесятница). Праздник отмечается ежегодно в воскресенье, на 50-й день после Пасхи. Он установлен в честь сошествия Святого Духа на апостолов и Деву Марию на 50-й день после воскресения Иисуса Христа. Праздник символизирует единство Святого Духа, Бога Отца и Бога Сына.
Что такое церковный праздник Троица и что категорически нельзя делать в Пятидесятницу
Что такое церковный праздник Троица и что категорически нельзя делать в Пятидесятницу

Дни особого поминовения усопших

Поминальный день приходится на 22 июня — это суббота накануне праздника Святой Троицы и Пятидесятницы. Фото © Life.ru

Поминальный день приходится на 22 июня — это суббота накануне праздника Святой Троицы и Пятидесятницы. Фото © Life.ru

  • 22 июня — суббота Троицкая. Народный праздник Троицкая суббота отмечается в субботу перед Троицей, на 48-й день после Пасхи. В церковном православном календаре это Вселенская родительская суббота, поминальный день. В эту дату молятся об усопших, посещают храмы и могилы близких людей.
Родительские субботы — какого числа в 2024 году?
Родительские субботы — какого числа в 2024 году?

Церковные посты

  • Сплошные седмицы (недели, в которых нет поста в среду и пятницу) 24–30 июня — Троицкая седмица.

Троица — величайший христианский праздник, празднуемый в 50-й день Пасхи в память сошествия Святого Духа на апостолов. Фото © Wikipedia / Андрей Рублёв

Троица — величайший христианский праздник, празднуемый в 50-й день Пасхи в память сошествия Святого Духа на апостолов. Фото © Wikipedia / Андрей Рублёв

Важнейшие события церковного календаря на июнь 2024 года:

  • 1 июня, суббота: день памяти благоверного великого князя Димитрия Донского.
  • 3 июня, понедельник: Сретение Владимирской иконы Божией Матери; Собор Карельских святых.
  • 4 июня, вторник: день мученика Василиска; мученика Иоанна, князя Сербского; праведного Иакова Боровичского.
  • 5 июня, среда: Собор Ростово-Ярославских святых.
  • 6 июня, четверг: день памяти преподобного Симеона Столпника на Дивной горе; Блаженной Ксении Петербургской.
  • 7 июня, пятница: Третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.
  • 9 июня, воскресенье: обретение мощей преподобного Нила Столобенского; праведного Иоанна Русского.
  • 11 июня, вторник: святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского.
  • 12 июня, среда: отдание праздника Пасхи; предпразднство Вознесения Господня.
  • 13 июня, четверг: Вознесение Господне.
  • 14 июня, пятница: святого праведного Иоанна Кронштадтского.
  • 15 июня, суббота: святителя Никифора Исповедника, патриарха Константинопольского; обретение мощей благоверной княгини Иулиании Вяземской, Новоторжской.
  • 16 июня, воскресенье: день памяти святых отцов I Вселенского Собора; преподобного Варлаама Хутынского; перенесение мощей благоверного царевича Димитрия Угличского и Московского в Москву.
  • 18 июня, вторник: благоверного князя Феодора Ярославича, Новгородского; перенесение мощей благоверного князя Игоря (Георгия) Черниговского и Киевского; Блаженного Константина, митрополита Киевского и всея Руси, чудотворца.
  • 19 июня, среда: святителя Ионы.
  • 21 июня, пятница: отдание праздника Вознесения Господня; великомученика Феодора Стратилата.
  • 22 июня, суббота: Троицкая родительская суббота; преподобного Кирилла Белоезерского, игумена.
  • 23 июня, воскресенье: День Святой Троицы; Собор Сибирских святых; Собор Рязанских святых.
  • 24 июня, понедельник: День Святого Духа; апостолов Варфоломея (Нафанаила) и Варнавы (Иосифа); иконы Божией Матери "Достойно есть" (Милующая).
  • 26 июня, среда: мученицы Акилины Старшей.
  • 27 июня, четверг: пророка Елисея и святителя Мефодия, патриарха Константинопольского; благоверного князя Мстислава (Георгия) Храброго, Новгородского; Собор Дивеевских святых.
  • 28 июня, пятница: день памяти Блаженного Иеронима Стридонского; святителя Ионы, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца.
  • 29 июня, суббота: отдание праздника Пятидесятницы.
  • 30 июня, воскресенье: Неделя всех святых.
Церковный календарь на 2024 год: важнейшие православные праздники и посты
Церковный календарь на 2024 год: важнейшие православные праздники и посты
Авторы
Андрей Соколов
Андрей Соколов
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