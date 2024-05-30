Православные праздники в июне: церковный календарь 2024
В июне отмечается 110 православных церковных праздников, среди которых один из самых значимых для верующих — Троица. Узнать об основных церковных торжествах, которые пройдут в июне 2024 года, Life.ru предлагает своим читателям.
Какие православные праздники будут в июне 2024? Обложка © Life.ru
Церковный календарь содержит информацию о христианских праздниках, посвящённых знаменательным событиям из жизни Иисуса Христа и его матери Богородицы Девы Марии, постах и днях памяти различных святых. На начало лета приходится много памятных дат и событий священного предания.
Великие праздники
Двунадесятые
В июне два великих двунадесятых праздника — Вознесение Господне и День Святой Троицы. Фото © Life.ru
- 13 июня — Вознесение Господне. Праздник имеет переходящую дату и отмечается на 40-й день после Пасхи. Он посвящён вознесению Сына Божьего на небеса. Его отмечают православные христиане, славяне, германцы и кельты. В народе в этот день справляют проводы весны и встречу лета (пролетье).
- 23 июня — День Святой Троицы (Пятидесятница). Праздник отмечается ежегодно в воскресенье, на 50-й день после Пасхи. Он установлен в честь сошествия Святого Духа на апостолов и Деву Марию на 50-й день после воскресения Иисуса Христа. Праздник символизирует единство Святого Духа, Бога Отца и Бога Сына.
Дни особого поминовения усопших
Поминальный день приходится на 22 июня — это суббота накануне праздника Святой Троицы и Пятидесятницы. Фото © Life.ru
- 22 июня — суббота Троицкая. Народный праздник Троицкая суббота отмечается в субботу перед Троицей, на 48-й день после Пасхи. В церковном православном календаре это Вселенская родительская суббота, поминальный день. В эту дату молятся об усопших, посещают храмы и могилы близких людей.
Церковные посты
- Сплошные седмицы (недели, в которых нет поста в среду и пятницу) 24–30 июня — Троицкая седмица.
Троица — величайший христианский праздник, празднуемый в 50-й день Пасхи в память сошествия Святого Духа на апостолов. Фото © Wikipedia / Андрей Рублёв
Важнейшие события церковного календаря на июнь 2024 года:
- 1 июня, суббота: день памяти благоверного великого князя Димитрия Донского.
- 3 июня, понедельник: Сретение Владимирской иконы Божией Матери; Собор Карельских святых.
- 4 июня, вторник: день мученика Василиска; мученика Иоанна, князя Сербского; праведного Иакова Боровичского.
- 5 июня, среда: Собор Ростово-Ярославских святых.
- 6 июня, четверг: день памяти преподобного Симеона Столпника на Дивной горе; Блаженной Ксении Петербургской.
- 7 июня, пятница: Третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.
- 9 июня, воскресенье: обретение мощей преподобного Нила Столобенского; праведного Иоанна Русского.
- 11 июня, вторник: святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского.
- 12 июня, среда: отдание праздника Пасхи; предпразднство Вознесения Господня.
- 13 июня, четверг: Вознесение Господне.
- 14 июня, пятница: святого праведного Иоанна Кронштадтского.
- 15 июня, суббота: святителя Никифора Исповедника, патриарха Константинопольского; обретение мощей благоверной княгини Иулиании Вяземской, Новоторжской.
- 16 июня, воскресенье: день памяти святых отцов I Вселенского Собора; преподобного Варлаама Хутынского; перенесение мощей благоверного царевича Димитрия Угличского и Московского в Москву.
- 18 июня, вторник: благоверного князя Феодора Ярославича, Новгородского; перенесение мощей благоверного князя Игоря (Георгия) Черниговского и Киевского; Блаженного Константина, митрополита Киевского и всея Руси, чудотворца.
- 19 июня, среда: святителя Ионы.
- 21 июня, пятница: отдание праздника Вознесения Господня; великомученика Феодора Стратилата.
- 22 июня, суббота: Троицкая родительская суббота; преподобного Кирилла Белоезерского, игумена.
- 23 июня, воскресенье: День Святой Троицы; Собор Сибирских святых; Собор Рязанских святых.
- 24 июня, понедельник: День Святого Духа; апостолов Варфоломея (Нафанаила) и Варнавы (Иосифа); иконы Божией Матери "Достойно есть" (Милующая).
- 26 июня, среда: мученицы Акилины Старшей.
- 27 июня, четверг: пророка Елисея и святителя Мефодия, патриарха Константинопольского; благоверного князя Мстислава (Георгия) Храброго, Новгородского; Собор Дивеевских святых.
- 28 июня, пятница: день памяти Блаженного Иеронима Стридонского; святителя Ионы, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца.
- 29 июня, суббота: отдание праздника Пятидесятницы.
- 30 июня, воскресенье: Неделя всех святых.