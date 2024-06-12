Венера в Близнецах с 12 июня по 7 июля: Чего нельзя делать и как привлечь любовь

Совсем недавно мы рассказывали, к чему привело пребывание Меркурия в Тельце, а также насколько это усложнило жизнь представителям всех знаков зодиака. И вот наступило лето, пора не только тёплых ночей, во время которых можно полюбоваться парадом планет, но и построить свою любовь. Тем более что с 12 июня по 7 июля планета Венера переходит в знак зодиака Близнецы. Насколько это хорошо, каких опасностей ждать и как найти свою любовь? Рассказываем!

За что отвечает Венера в астрологии

Планета любви и денег: значение Венеры в астрологии. Фото © Shutterstock / FOTODOM / NASA

Как известно, в астрологии планета Венера отвечает за любовь, отношения, красоту, гармонию, искусство, страсть, женственность и удовольствия. Также эта планета связана с материальным благополучием, роскошью и комфортом. В астрологии планета Венера играет важную роль при анализе любовных отношений, брака, финансовых успехов, а также влияет на вкусы, предпочтения и способы самовыражения.

Каким зодиакам покровительствует Венера

Знаки зодиака Телец и Рыбы — любимчики Венеры. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Allexxandar

Венера считается планетой – покровителем земного знака Телец и воздушного зодиака Весы. Конечно, планета оставляет в характере этих представителей зодиакального круга немного своего.

Например, планета Венера наделяет Тельца такими качествами, как чувственность, страсть, стремление к удовольствиям и материальному благополучию. Люди, рождённые под влиянием Венеры, у кого она есть в доме главного зодиака — Тельца, обычно ценят комфорт, красоту и удовольствия любого рода. Они могут быть очень привязаны к материальным ценностям и наслаждениям, стремиться к гармонии в отношениях и в своём окружении, а также обладать развитым эстетическим вкусом.

Венера управляет и людьми, рождёнными в знаке зодиака Весы. Влияние планеты-покровителя ощущается через способность людей к дипломатии, стремление к справедливости и равновесию, а также любовь к красоте и эстетике. Личности, кто по гороскопу Весы, могут быть очень общительными, обладать талантом в области искусства и дизайна, а также стремиться к гармоничным и уравновешенным любовным отношениям.

Планета Венера в натальной карте человека

Самые сильные позиции Венеры в натальной карте: в каких домах искать, что означает. Фото © Freepik

Позиция Венеры в натальной карте может указывать на то, как люди выражают и принимают любовь, какие ценности для них важны в отношениях, а также на их вкусы и предпочтения в области красоты и искусства.

Самой удачной позицией Венеры в натальной карте считается её расположение в Рыбах, Весах или Тельце. В этих знаках зодиака планета Венера проявляет себя на максимум, что очень отражается на характере и судьбе человека. Чаще всего это выражается в его стремлении ко всеобъемлющей любви и бескорыстной заботе.

Если Венера находится в седьмом доме — доме брака, — то это тоже отличный бонус для тех, кого тянет к семейной жизни. Если планета во втором доме во Льве — говори о лидерских качествах человека. Такому хочется главенствовать и показывать всем, кто тут хозяин в доме. Что самое интересное — получается.

Что значит, если Венера оказалась в знаке зодиака Близнецы

Как изменится жизнь всех знаков зодиака, когда планета Венера перейдёт в Близнецы? Фото © Шедеврум

До этого планета была в сильной позиции, находясь в одном из знаков зодиака, которому она покровительствует. А с 12 июня по 7 июля Венера перейдёт в Близнецы. Как это отразится на землянах?

Ничего особенно плохого произойти не должно, можете расслабиться. Венера в Близнецах лишь усилит коммуникативные потребности и поможет прокачать навыки, с этим связанные. Вероятно, в период с 12 июня по 7 июля всех проблем можно избежать с помощью разговоров, а также помириться и не допустить их возникновения. Однако всё же стоит следить со словами, не сболтнуть лишнего.

Чего нельзя делать с 12 июня по 7 июля

Транзит Венеры с 12 июня по 7 июля: чего нельзя делать? Фото © Шедеврум

Так как планета Венера символизирует любовь, красоту, гармонию и удовольствия, в период с 12 июня по 7 июля есть ряд действий, которые могут как бы разозлить её. Чтобы этого не произошло, убедитесь, что в вашей жизни нет конфликтов, насилия и хаоса.

Также, чтобы сохранить гармонию в жизни, стоит отказаться от ряда действий, которые могут не соответствовать энергии Венеры, из-за чего в жизни начнётся чёрная полоса. Чего нельзя делать: Конфликтовать и спорить. Венера стремится к гармонии и миру, поэтому агрессивные ситуации и споры могут быть неприятны в этот период и приведут к бедам.

Венера стремится к гармонии и миру, поэтому агрессивные ситуации и споры могут быть неприятны в этот период и приведут к бедам. Нечестно и несправедливо поступать по отношению к другим. Планета также выступает за справедливость и честность в отношениях. Ложь, обман и нечестные действия могут вызвать негативную реакцию не только у людей, но и разозлить планету.

Планета также выступает за справедливость и честность в отношениях. Ложь, обман и нечестные действия могут вызвать негативную реакцию не только у людей, но и разозлить планету. Допускать грубость и жестокость. Любовь и красота, за которые отвечает планета Венера, никак не могут идти рядом с грубостью. Такие действия исказят её энергетику и навлекут несчастья.

Любовь и красота, за которые отвечает планета Венера, никак не могут идти рядом с грубостью. Такие действия исказят её энергетику и навлекут несчастья. Мусорить и жить в грязи. Венера ценит красоту и уют, поэтому хаос, беспорядок и негативная обстановка могут вызвать дискомфорт у этой планеты. Последствия не заставят себя ждать.

Планета Венера в Близнецах — ритуал, как привлечь любовь

Как попросить у Венеры любви и романтики: несложный ритуал для дома. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AstroStar

Так как планета Венера отвечает за любовь и отношения, то с помощью нехитрого ритуала можно заручиться её поддержкой, чтобы попробовать наладить личную жизнь. Поскольку Венера связана с пятницей, стоит выбрать этот день для проведения обряда.

После захода солнца зажгите свечи и используйте ароматы розы, жасмина или сандала. Если удобно, можно использовать и эфирные масла для создания соответствующей атмосферы. Потом создайте небольшой алтарь, украшенный символами любви и красоты. Это могут быть живые цветы, кристаллы (например, розовый кварц), предметы искусства или изображения Венеры.