Топ-5 китайских автомобилей, которые в 2024 году стоят своих денег

Мы составили топ-5 китайских автомобилей, заслуживающих внимания в 2024 году. Рассказываем про плюсы и минусы, а также называем цену авто. Покупать машину производства Китая или нет — решать вам, а мы просто обозреваем и отвечаем на популярные вопросы.

Haval Jolion — компактный кроссовер

Haval Jolion. Фото © haval.ru

Китаец Haval уже давно представлен на российском рынке и успел показать себя. Данная модель — одна из самых популярных в сегменте кроссоверов. Создатели не скупились на новейшие технологии и различные прикольные функции. Салон у китайского автомобиля оснащён буквально всем, что нужно и нет. Несмотря на компактность, влезет вся семья! Самое приятное — это, конечно, цена. На момент написания статьи такой автомобиль можно приобрести примерно от полутора миллионов рублей, в то время как европейские аналоги обойдутся вам в три-четыре раза дороже.

Chery Tiggo 8 Pro покорил дизайном

Chery Tiggo 8 Pro. Фото © chery.ru

Ещё один кроссовер, который не первый год занимает лидирующие позиции по продажам. Обусловлена такая симпатия к автомобилю его интересным и стильным дизайном. Значительными плюсами китайского авто являются мощный двигатель и большой вместительный багажник. С техническим оснащением проблем тоже нет, в нём предусмотрели и синхронизацию со смартфоном, и электрическую регулировку сидений в 10 направлениях. В общем, садись и езди, только сначала изучи инструкцию! Стоимость китайской машины варьируется от двух миллионов рублей в зависимости от комплектации. Недавно у модели даже появилась гибридная версия.

Космический корабль от Omoda

Omoda C5. Фото © omoda.ru

Модель Omoda C5 выглядит очень футуристично и точно привлекает внимание. Однако люди разделились на два лагеря: кто-то считает китайский автомобиль невероятно красивым, а кто-то, наоборот, ужасным. Но, как говорится, на вкус и цвет... На самом деле и по техническим характеристикам, и в эксплуатации машина из Китая проявила себя достойно. В ней предусмотрены хорошая система обеспечения безопасности и множество развлекательных функций. Для покупки такого автомобиля необходимо от двух миллионов рублей.

Geely Atlas Pro

Geely Atlas Pro. Фото © VK / Geely Russia

Данная модель не отличается необычным дизайном, зато выделяется за счёт технических характеристик. У китайского авто предусмотрено множество дополнительных функций, которые позволяют создать оптимальные условия для каждого. Двигатель мощный, а ход плавный — это ли не здорово? Цена в салонах начинается от 2 800 000 рублей.

Бюджетный седан Changan Alsvin

Changan Alsvin. Фото © changanauto.ru

Это одна из самых бюджетных моделей китайских седанов, представленных в России. Как снаружи, так и в салоне у автомобиля очень сдержанный дизайн, но для комфортного вождения всё предусмотрено: круиз-контроль, камера заднего вида, адаптивный электроусилитель руля, мультимедийный развлекательный центр и многое другое. Стоимость новой машины из Китая начинается от 1 700 000 рублей.