Автоэксперт объяснил, почему бензин АИ-92 убьёт турбомотор

Несмотря на рекомендации некоторых автопроизводителей, использовать бензин АИ-92 в турбированных двигателях всё же не стоит. Это крайне опасно из-за особенностей силового агрегата, считает директор департамента механического ремонта "Авилон KIA" Вадим Стрельбицкий.

"Дело в том, что турбомоторы имеют более высокую степень сжатия, чем атмосферные двигатели, что делает их более склонными к детонации — преждевременному воспламенению горючего в цикле сжатия. Бензин АИ-92 как раз более склонен к детонации, чем АИ-95 и АИ-98. В итоге использование низкооктанового топлива ведёт к снижению мощности силового агрегата и его срока службы", — сказал Стрельбицкий в беседе с "Газетой.ru".

Эксперт отметил, что детонация в турбированных двигателях может вызвать серьёзные повреждения поршней, блока цилиндров, клапанов и турбокомпрессора.