Эксперт объяснил, какие вещи нужно срочно убрать из салона машины летом

В период летней жары возрастает угроза возникновения пожаров. И это касается не только лесов и сухой травы, но и личных автомобилей. О том, как самые безобидные предметы, которыми мы пользуемся в быту, могут спровоцировать возгорание, и как этого можно избежать, рассказал руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев.

Эксперт рассказал, что воздух в салоне машины с закрытыми окнами и выключенным кондиционером летом может прогреваться до 50-60 градусов. При такой температуре вспыхнуть может любой источник питания, мобильный телефон или зажигалка.

"Безопасная температура для зажигалки, аккумуляторной батареи, пауэрбанка или телефона – максимум 23-25 градусов. Если она поднимается выше, эти устройства начинают нагреваться, в них происходит химическая реакция, которая может привести к возгоранию", – объяснил специалист по безопасности в беседе с радио Sputnik.

Он уточнил, что из пауэрбанков может выделяться водород, в результате реакции которого с кислородом получается крайне взрывоопасный гремучий газ, так что пожар — не единственная опасность. Те же риски справедливы для любых ёмкостей с газом под давлением, поэтому хранить подобные вещи под прямым солнечным светом не стоит.

Даже пластиковые бутылки, в которых осталась вода, могут выполнить роль увеличительного стекла и собрать пучок солнечных лучей в одной точке, что может привести к тлению и открытому огню. К слову, ничего воспламеняемого не стоит оставлять и дома на подоконнике, потому что в современных окнах используются двухкамерные стеклопакеты, которые тоже способны фокусировать солнечный свет, как линза, предостерёг Победоносцев.