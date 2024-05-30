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Регион
30 мая, 17:16

Тополиный пух выводит из строя не только аллергиков, но и авто

Эксперт Хайцеэр: Из-за тополиного пуха может выйти из строя двигатель авто

Эксперт Хайцеэр: Из-за тополиного пуха может выйти из строя двигатель авто. Обложка © АГН "Москва" / Денис Воронин

Эксперт Хайцеэр: Из-за тополиного пуха может выйти из строя двигатель авто. Обложка © АГН "Москва" / Денис Воронин

Тополиный пух, сезон которого уже начался в Москве, выводит из строя не только аллергиков, но и автомобили: по словам вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, из-за пуха может забарахлить двигатель машины.

"Первое, что страдает от тополиного пуха, это радиатор охлаждения. Особенно это касается машин, в которых он изначально был покрыт обильным слоем пыли и после зимы её никто не мыл. Пух смешивается с грязью, и вся эта масса превращается в сплошной "бетон", который затрудняет нормальное функционирование автомобиля, в частности системы охлаждения", цитирует Хайцеэра "Газета.Ru".

Из-за этого двигатель начинает сильно перегреваться, и если не заметить этот процесс, то мотор может и вовсе выйти из строя: в лучшем случае выдавит прокладку головки блока цилиндров, в худшем — может появиться трещина в блоке.

Ещё одна опасность тополиного пуха в том, что он забивает воздушный фильтр, а из-за этого снижается его пропускная способность. В двигатель поступает недостаточное количество воздуха, и это ведёт к снижению его мощности.

Врач объяснила, почему аллергия на тополиный пух на самом деле крайне редка
Врач объяснила, почему аллергия на тополиный пух на самом деле крайне редка

Скоро Москву может накрыть настоящая "метель" из тополиного пуха, о чём жителей и гостей столицы уже предупредили синоптики. Это плохие новости для аллергиков и людей с хроническими заболеваниями, ведь пух, не являясь сам по себе аллергеном, переносит пыльцу злаковых растений, которая вызывает раздражение. О том, как не только машинам, но и людям уберечь себя в этот период, читайте на Life.ru.

Александра Вишнякова
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