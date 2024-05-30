Тополиный пух выводит из строя не только аллергиков, но и авто

Тополиный пух, сезон которого уже начался в Москве, выводит из строя не только аллергиков, но и автомобили: по словам вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, из-за пуха может забарахлить двигатель машины.

"Первое, что страдает от тополиного пуха, это радиатор охлаждения. Особенно это касается машин, в которых он изначально был покрыт обильным слоем пыли и после зимы её никто не мыл. Пух смешивается с грязью, и вся эта масса превращается в сплошной "бетон", который затрудняет нормальное функционирование автомобиля, в частности системы охлаждения", — цитирует Хайцеэра "Газета.Ru".

Из-за этого двигатель начинает сильно перегреваться, и если не заметить этот процесс, то мотор может и вовсе выйти из строя: в лучшем случае выдавит прокладку головки блока цилиндров, в худшем — может появиться трещина в блоке.

Ещё одна опасность тополиного пуха в том, что он забивает воздушный фильтр, а из-за этого снижается его пропускная способность. В двигатель поступает недостаточное количество воздуха, и это ведёт к снижению его мощности.