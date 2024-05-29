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29 мая, 13:12

Названы лайфхаки, которые помогут аллергикам пережить "метель" из тополиного пуха

Врач Бобрикова: Защититься от тополиного пуха можно с помощью маски и очков

Москву может накрыть "метель" из тополиного пуха. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / illustrissima

Москву может накрыть "метель" из тополиного пуха. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / illustrissima

Скоро Москву может накрыть настоящая "метель" из тополиного пуха, о чём жителей и гостей столицы уже предупредили синоптики. Это плохие новости для аллергиков и людей с хроническими заболеваниями, ведь пух, не являясь сам по себе аллергеном, переносит пыльцу злаковых растений, которая вызывает раздражение.

Однако способы защититься от злосчастного "летнего снега" всё же есть. О них рассказала заведующая консультативно-диагностическим отделением Московского городского научно-практического центра аллергологии и иммунологии на базе ГКБ № 52 Елена Бобрикова.

"Для аллергиков, которые не лечатся, это опасно развитием со временем бронхиальной астмы. Также, если у человека нет аллергии, но есть хронические заболевания, например риносинусит или бронхит, пух может вызывать контактную реакцию раздражения", объяснила медик в беседе с "Москвой 24".

Защититься от пуха собственными силами не так сложно — можно начать с ношения медицинской маски и солнечных очков, они закроют глаза, нос и рот от нежелательного контакта с пушистыми тополиными семенами. По возвращении с улицы можно умыться проточной водой или физраствором, а ещё надёжнее — принять душ. Одежду тоже стоит сменить, ведь на ней осели маленькие частицы провоцирующих аллергию злаков. Также нужно регулярно проводить дома влажную уборку и закрывать окна. Проветривать в этот период не стоит, ведь тогда пух попадёт в помещение. Если есть кондиционер, лучше воспользоваться им.

По её словам, аллергия отличается от ОРВИ тем, что вызывает лишь зуд глаз и носа, а не повышение температуры, провоцирует кашель в одни и те же периоды года. Впрочем, при соответствующих симптомах лучше обратиться к аллергологу, а не пытаться самостоятельно поставить диагноз. Если анализы на аллергию окажутся положительными, может быть назначено лечение с помощью таблеток или капельницы, подытожила Бобрикова.

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Ранее Life.ru рассказывал об аллергии на пыль и о том, как часто необходимо убираться в квартире, чтобы она вдруг не развилась и у вас. В идеале наводить чистоту в комнате нужно не реже одного-двух раз в неделю. Однако если в доме есть питомцы, то уборку следует проводить ещё чаще, иначе могут возникнуть проблемы с дыханием, ринит и другие хронические недуги.

Юрий Лысенко
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