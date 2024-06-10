В зону СВО поставили УАЗ с модулем защиты от беспилотников
УАЗ с противодроновой защитой. Фото © Telegram / Концерн "Калашников"
В зону спецоперации для солдат Российской армии был доставлен УАЗ, оснащённый модификациями, защищающими машину от ударов БПЛА и осколков во время взрывов. Об этом пишет пресс-служба концерна "Калашников".
"АО "НИИ стали" совместно с НАО "Металл инвест" отправило в зону проведения СВО автомобиль УАЗ, оснащённый противодроновой и противоосколочной защитами. Основные потери такой техники на линии боевого соприкосновения происходят либо от дронов типа FPV, либо от осколочных поражений при снарядном или ракетном обстрелах", — сказано в сообщении в телеграм-канале компании.
Защита устанавливается на капот, обшивку и двери, состоит из накладных композиционных панелей на основе титана и сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ). Как утверждают представители концерна, с этим устройством автомобилю будут не страшны ни летящие осколки, ни беспилотники, ни даже ракетные обстрелы.
Ранее бойцы спецоперации впервые протестировали в полевых условиях наземный дрон "Лягушка". Этот небольшой аппарат может почти бесшумно подкрадываться к позициям противника, чтобы уничтожить, к примеру, пулемётное гнездо. А ещё он нашпигован сразу несколькими минами и может переносить до 30 килограммов.