В зону СВО поставили УАЗ с модулем защиты от беспилотников

В зону спецоперации для солдат Российской армии был доставлен УАЗ, оснащённый модификациями, защищающими машину от ударов БПЛА и осколков во время взрывов. Об этом пишет пресс-служба концерна "Калашников".

"АО "НИИ стали" совместно с НАО "Металл инвест" отправило в зону проведения СВО автомобиль УАЗ, оснащённый противодроновой и противоосколочной защитами. Основные потери такой техники на линии боевого соприкосновения происходят либо от дронов типа FPV, либо от осколочных поражений при снарядном или ракетном обстрелах", — сказано в сообщении в телеграм-канале компании.

Защита устанавливается на капот, обшивку и двери, состоит из накладных композиционных панелей на основе титана и сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ). Как утверждают представители концерна, с этим устройством автомобилю будут не страшны ни летящие осколки, ни беспилотники, ни даже ракетные обстрелы.