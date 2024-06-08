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8 июня, 14:17

"Разыгрываем шахматную партию": Командир "Ахмата" предрёк неизбежный мат Западу на Украине

Алаудинов: В зоне СВО разыгрывается шахматная партия, в которой победит РФ

Противоборство России и Запада на Украине похоже на шахматную партию. Такое сравнение провёл командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов.

"Мы сейчас разыгрываем шахматную партию, в которой выиграет российская сторона, так как у нас больше ресурсов и возможностей. Сколько бы Запад ни вливал средств в ВСУ, миллиарды долларов ничего не изменят. Ни у Киева, ни у его хозяев в Америке нет шансов переломить ситуацию. Единственное, что они могут, — отмыть максимальное количество денег, понимая, что эта прачечная идёт к своему логическому завершению", — приводит его слова RT.

Алаудинов добавил, что в конце мая было принято решение перебросить часть отрядов спецназа "Ахмат" на новый стратегический участок — Харьковское направление. Там задействован всем известный отряд "Камертон", который теперь называется "Каштан" — по позывному нового командира. Алаудинов добавил, что экс-командир "Камертона" Пресс стал его заместителем и возглавил штаб "Ахмата".

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Ранее Алаудинов пообещал сделать всё для завершения СВО в этом году. Он добавил, что Украине не поможет западное оружие, так как в рядах ВСУ наблюдается критический дефицит личного состава, а значит, киевский режим не способен дать отпор наступающим частям Армии России.

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ТАСС / Александр Река

Никита Осипов
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