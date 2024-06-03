Спецназ "Ахмат" переброшен на Харьковское направление
Алаудинов сообщил о переброске спецназа "Ахмат" на Харьковское направление
Алаудинов сообщил о переброске спецназа "Ахмат" на Харьковское направление. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин
Бойцы спецназа "Ахмат" переброшены в Белгородскую область для работы в приграничных районах Харьковской области, где ВС РФ сегодня ведут наступление с целью создания "санитарной зоны". Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир "Ахмата" генерал-майор Апти Алаудинов.
"Очень даже приятно и лестно то, что нас перебросили на тот участок, который сегодня является наиболее важным для всех событий, которые сегодня уже ведут к завершению СВО. Всё хорошо, бойцы переброшены на разные участки по всей линии боевого соприкосновения, которые надо было прикрыть", — сказал Алаудинов журналистам.
По его словам, сегодня, 3 июня, бойцы уже приступили к выполнению в том числе штурмовых задач.
Напомним, в Харьковской области продолжается наступление ВС России. Наша армия добивается успехов, оттесняя ВСУ и освобождая всё новые населённые пункты. Продвижение Армии РФ на данном направлении связано с необходимостью установки "санитарной зоны", чтобы обезопасить жителей приграничных районов нашей страны, которые постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Президент РФ Владимир Путин уже сообщал о начале формирования такой зоны.