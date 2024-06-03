Спецназ "Ахмат" переброшен на Харьковское направление

Бойцы спецназа "Ахмат" переброшены в Белгородскую область для работы в приграничных районах Харьковской области, где ВС РФ сегодня ведут наступление с целью создания "санитарной зоны". Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир "Ахмата" генерал-майор Апти Алаудинов.

"Очень даже приятно и лестно то, что нас перебросили на тот участок, который сегодня является наиболее важным для всех событий, которые сегодня уже ведут к завершению СВО. Всё хорошо, бойцы переброшены на разные участки по всей линии боевого соприкосновения, которые надо было прикрыть", — сказал Алаудинов журналистам.