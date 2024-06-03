Командир "Ахмата" Алаудинов пообещал сделать всё для завершения СВО в этом году 3 июня, 13:31 Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов пообещал окончание СВО в этом году. Обложка © Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заверил, что российские военные сделают всё, чтобы спецоперация завершилась в этом году оглушительной победой России. Об этом он рассказал в беседе с журналистом RT, комментируя переброску своих бойцов на Харьковское направление.

"Будем делать всё для того, чтобы в этом году СВО завершилась... Даже так. Я думаю, что СВО в этом году завершится", — подчеркнул Алаудинов.

Он добавил, что Украине не поможет западное оружие, так как в рядах ВСУ наблюдается критический дефицит личного состава, а значит, киевский режим не способен дать отпор наступающим частям Армии России.

Ранее командир "Ахмата" генерал-майор Апти Алаудинов уже сообщал, что его бойцы переброшены в Белгородскую область для работы в приграничных районах Харьковской области, где ВС РФ сегодня ведут наступление с целью создания "санитарной зоны". Её формирование уже началось, о чём объявлял президент РФ Владимир Путин. Была поставлена задача максимально оттеснить ВСУ от российских границ, чтобы украинские снаряды не доставали до мирных городов.

Авторы Татьяна Миссуми