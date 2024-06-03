В ГД назвали задачи спецназа "Ахмат" в Харьковской области
Депутат Заварзин: Спецназ "Ахмат" будет оттеснять ВСУ в Харьковской области
Спецназ "Ахмат", переброшенный к границе с Харьковской областью, будет оттеснять ВСУ на этом направлении и изучать расположение огневых средств противника. Об этом рассказал член Комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.
"Буферная зона, или, по-другому, санитарная, нужна для того, чтобы оттеснить противника, врага в сторону, чтобы удары меньше доставали Белгородскую область. ВСУ сейчас приближены. "Ахмат" будет этим заниматься. Будет оттеснять их и изучать, где находятся огневые средства", — отметил Заварзин в беседе с "Лентой.ру".
Напомним, ранее командир "Ахмата" генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что его бойцы переброшены в Белгородскую область для работы в приграничных районах Харьковской области, где ВС РФ сегодня ведут наступление с целью создания "санитарной зоны". Президент РФ Владимир Путин ранее уже сообщал о начале формирования такой зоны.